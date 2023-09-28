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Meta представила чат-бот на основе ИИ для Instagram, Facebook и WhatsApp

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в ходе ежегодной конференции Connect анонсировала чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) для своих продуктов Instagram, Facebook (информационные ресурсы запрещенной в РФ организации) и WhatsApp, сообщает Financial Times.

Бот сможет искать ответы на запросы с помощью поисковой системы Bing от Microsoft и генерировать те или иные изображения в соответствии с заданными параметрами.

Пользователю также будет доступен выбор из 28 уникальных ИИ-ассистентов, представляющих собой виртуальные копии различных знаменитостей - в частности, спортсменов, музыкантов и видеоблогеров, - которые согласились на использование своих внешности и голоса.

Кроме того, Meta объявила, что предоставит разработчикам возможность создавать собственные чат-боты для их последующей интеграции в Instagram, Facebook и WhatsApp.

Таким образом компания стремится повысить вовлеченность пользователей в рамках данных платформ и извлечь выгоду из стремительного развития генеративного искусственного интеллекта.

Помимо чат-бота, Meta представила очередную модель гарнитуры виртуальной и дополненной реальности Quest 3, которая составит конкуренцию аналогичному устройству Vision Pro от Apple. Новинка стоимостью $499,99 поступит в продажу в октябре.

Другим заметным событием конференции стала презентация следующего поколения очков Ray-Ban Meta Smart Glasses, которые теперь позволяют вести прямую трансляцию в Instagram и Facebook. Как и более ранние версии, новая модель может делать фотоснимки и записывать видеоролики. Цена на умные очки начинается от $299.

Meta Instagram Facebook WhatsApp
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