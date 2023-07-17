Мировые продажи чипов в мае сократились на 21% в годовом выражении

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глобальные продажи чипов в мае 2023 года сократились на 21,1% в годовом исчислении и составили $40,74 млрд в денежном выражении, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с апрелем показатель увеличился на 1,7%.

"Несмотря на сохраняющуюся вялость рынка по сравнению с 2022 годом, в помесячном сравнении продажи полупроводников в мае выросли третий месяц подряд, что вселяет оптимизм в отношении возможного восстановления рынка во втором полугодии", - считает президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Продажи чипов в Северной и Южной Америке в мае упали на 22,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 29,5%, в Японии - на 5,5%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 23%. При этом в Европе был зафиксирован рост на 5,9%.

Реализация чипов относительно апреля увеличилась в Северной и Южной Америке на 0,1%, в Европе - на 2%, в Японии - на 0,4%, в КНР - на 3,9%, в АТР - на 1,3%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.