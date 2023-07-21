IT-гиганты официально обязались следить за безопасностью своих ИИ-систем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американские Amazon.com Inc, Microsoft Corp., Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Google, входящая в Alphabet Inc., и еще три компании добровольно приняли на себя обязательства по обеспечению безопасности своих решений в области искусственного интеллекта.

В обсуждении и подготовке новых правил участвовала администрация президента США, сообщает АР со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

В частности, компании обязались проверять ИИ-системы на безопасность еще до выпуска, в том числе с привлечением независимых экспертов, информировать участников отрасли, властей и общественность об управлении ИИ-рисками, инвестировать в кибербезопасность и содействовать выявлению уязвимостей в своих системах.

Кроме того, компании будут разрабатывать механизмы, которые позволят отличать обычный контент от созданного искусственным интеллектом, включая предполагающие использование водяных знаков, а также публично информировать о возможностях, ограничениях и видах надлежащего и ненадлежащего использования своих ИИ-систем.

Фирмы, в число которых помимо вышеуказанных входят OpenAI, разработавшая популярный чат-бот ChatGPT, и стартапы Anthropic и Inflection, также обязались уделять повышенное внимание анализу потенциальных общественных рисков, связанных с использованием ИИ-систем.

Резкий рост коммерческих инвестиций в инструменты генеративного (создающего контент - ИФ) ИИ, которые могут создавать новые изображения и писать тексты, похожие на произведения человека, вызвали у людей не только восхищение, но и обеспокоенность способностью таких инструментов вводить пользователей в заблуждение и распространять дезинформацию, отмечает AP. На генеративном искусственном интеллекте, в частности, основан ChatGPT.