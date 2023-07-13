Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении ChatGPT

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) изучает вопрос о возможном причинении ущерба пользователям в результате предоставления ложной информации о них чат-ботом ChatGPT, пишут The Washington Post и The Wall Street Journal со ссылкой на письмо FTC в адрес разработавшей чат-бота OpenAI.

Комиссия также изучает методы компании в области защиты данных и указывает на инцидент 2020 года, когда OpenAI сообщила о программной ошибке, в результате которой пользователи могли видеть информацию о чатах и связанные с платежами данные других пользователей.

FTC запросила у OpenAI документы о рисках, связанных с искусственным интеллектом - технологией, используемой ChatGPT. The Washington Post называет этот запрос самой значительной регуляторной угрозой для компании в США.

Ранее сообщалось, что Microsoft Corp. инвестировала $10 млрд в OpenAI.