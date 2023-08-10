VK продала контроль в кипрской финтех-компании MGL Wallet за 1 млн евро

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK в июле продала контроль в кипрской финтех-компании MGL Wallet за 1 млн евро (118 млн рублей по курсу на дату передачи контроля), говорится в отчете компании.

VK подписала обязывающее соглашение о продаже MGL Wallet (Cyprus) Ltd. в IV квартале 2022 года. MGL Wallet - это кипрская финтех-компания, специализирующаяся на решениях в сфере онлайн-платежей для физлиц и бизнеса на территории Европейской экономической зоны.

В отчете также говорится, что VK получила опцион на покупку 49% разработчика приложений ООО "Нота-РТК", 51% в котором интернет-компания получила в июле. Сумма денежного вознаграждения за приобретенную долю зависит от выполнения ряда KPI. Группа находится в процессе оценки справедливой стоимости.

Сейчас 49% ООО "Нота-РТК" принадлежит ООО "НОТА Медиа" (владелец Сергей Адонин).

Ранее в пресс-службе VK говорили "Интерфаксу", что "Нота-РТК" - это небольшая команда IT-разработчиков, которую VK планирует задействовать при реализации собственных проектов.

Как сообщает сайт "Нота-РТК", компания занимается разработкой приложений, серверной части, дизайном архитектуры и UX/UI мобильных приложений. Одна из целей компании - развитие решений для госсектора.