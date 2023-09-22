Amazon в 2024 году запустит рекламу в стриминговом сервисе Prime Video

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. начале 2024 года запустит показ рекламы в стриминговом сервисе Prime Video, сообщила пресс-служба компании.

"Мы рассчитываем, что рекламы будет значительно меньше, чем на традиционном телевидении и других платформах потокового телевещания", - сказано в сообщении.

В начале 2024 года онлайн-ритейлер запустит рекламу в США, Великобритании, Германии и Канаде, а позднее в том же году - во Франции, Италии, Испании, Мексике и Австралии.

Американским потребителям за $2,99 в месяц будет доступна опция просмотра видео без рекламы. В других странах эта опция появится позднее.