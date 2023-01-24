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Стриминговый сервис Prime Video от Amazon закроет все белорусские подписки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис Prime Video от Amazon с 25 января закрывает все белорусские подписки. Соответствующие письма сервис рассылает пользователям, указавшим Белоруссию как страну нахождения при регистрации.

"Prime Video отменит ранее приостановленные подписки с 25 января 2023 года. В результате вы не сможете продолжать стриминг контента Prime Video", - говорится в тексте писем.

Представители Amazon также уточняют, что будут отменены также подписки пользователей, которые оформляли их на территории республики, но сейчас находятся за границей. Им предлагается заново зарегистрироваться из новой страны пребывания.

Amazon Белоруссия
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