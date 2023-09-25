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Amazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. инвестирует до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic и получит миноритарную долю в компании.

Как говорится в пресс-релизе Amazon, соглашение между компаниями позволит ускорить разработку ИИ-инструментов Anthropic и сделать их широко доступными для клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS).

Anthropic будет использовать чипы Amazon для создания, тренировки и применения будущих ИИ-моделей. AWS станет основным поставщиком облачных услуг для Anthropic, а клиенты облачного сервиса получат доступ к решениям компании.

Кроме того, разработчики и инженеры Amazon смогут участвовать в разработке ИИ-моделей Anthropic и внедрять их в свою работу, отмечается в пресс-релизе.

"Мы с огромным уважением относимся к команде Anthropic и ее базовым моделям искусственного интеллекта, - заявил глава Amazon Энди Джесси. - Мы уверены, что за счет углубления нашего сотрудничества сможем помочь в улучшении пользовательского опыта во многих направлениях как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Anthropic была создана 2021 году выходцами из OpenAI, являющейся разработчиком чат-бота GPT. Компания специализируется на разработке базовых ИИ-систем и языковых моделей, ее флагманским продуктом является ИИ-ассистент Claude.

Amazon Энди Джесси OpenAI AWS Anthropic
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