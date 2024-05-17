ИИ-стартап CoreWeave привлек $7,5 млрд

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американский стартап из сферы облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ) CoreWeave привлек долговой капитал на $7,5 млрд, пишет The Wall Street Journal.

В число инвесторов вошли инвесткомпании Blackstone, Carlyle Group и BlackRock. Газета называет сделку одной из самых крупных на рынке частного долга.

Две недели назад CoreWeave привлекла акционерный капитал на $1,1 млрд c общей оценкой стоимости в $19 млрд, в прошлом году - долговой на $2,3 млрд.

Компания развивается при поддержке Nvidia Corp.. Она предлагает клиентам доступ к вычислительным ресурсам с графическими ускорителями.