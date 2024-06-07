Meta разрешит бизнесу использовать в WhatsApp бесплатные чат-боты на базе ИИ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) планирует разрешить бизнесу использование в WhatsApp бесплатных чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании в ходе конференции Conversations в бразильском Сан-Паулу.

Чат-боты будут помогать бизнесу автоматически отвечать на вопросы клиентов. Их внедрение - часть стратегии Meta по оптимизации преобразования приложений для обмена сообщениями в "жизнеспособные бизнес-единицы".

Кроме того, компания намерена позволить бизнесу применять ИИ для создания рекламы, а европейским потребителям - оплачивать покупки через WhatsApp. Такая оплата уже доступна в Индии и Бразилии.

Глава Meta Марк Цукерберг также пообещал в июле добавить в чат-бот Meta AI поддержку португальского языка. Сейчас он поддерживает только английский.

Акции компании дорожают на 0,4% в ходе предварительных торгов в пятницу.