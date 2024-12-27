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Meta внедряет инструмент для создания ИИ-персонажей в своих соцсетях

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) внедряет инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), помогающий пользователям создавать ИИ-персонажей в Instagram и Facebook, пишет Financial Times.

Компания рассчитывает заполнить свои соцсети такими персонажами в течение нескольких лет в стремлении привлечь и удержать молодежную аудиторию.

"Мы ожидаем, что эти ИИ со временем будут полноценно существовать на наших платформах, примерно как аккаунты (обычных пользователей - ИФ)", - сказал изданию вице-президент Meta по продуктам в сфере генеративного ИИ Коннор Хайес.

"У них будут биография и аватары, они смогут создавать контент с помощью ИИ и делиться им на платформе", - добавил он.

Один из приоритетов Meta на следующие два года - сделать свои приложения увлекательнее, в том числе подумать, как сделать взаимодействие с ИИ более социальным.

Новый инструмент был запущен в США в июле, и компания планирует расширить доступ к нему. С его помощью уже созданы сотни тысяч персонажей, но большинство пользователей предпочитают их не раскрывать, сказал Хайес.

Facebook Instagram Meta США Коннор Хайес
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