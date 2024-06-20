НСПК работает над восстановлением сервисов после DDoS-атаки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Инфраструктура Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") подверглась DDoS-атаке, ее влияние на работу сервисов незначительное и является кратковременным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

"Сегодня наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК. При этом НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения, поэтому затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным", - говорится в сообщении компании.

Система быстрых платежей в настоящий момент работает в штатном режиме. НСПК продолжает мониторинг и работает над устранением последствий атаки на другие сервисы.

По данным сервиса Downdetector, пользователи в четверг утром начали испытывать проблемы при использовании сервисов НСПК, пик жалоб пришелся на 14:00. Кроме того, был недоступен официальный сайт оператора платежной системы "Мир". На данный момент его работа восстановлена.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.