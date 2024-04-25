НСПК обдумывает резкое увеличение штрафов за нарушение стандартов антифрода

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) прорабатывает возможность во второй половине 2024 года существенно увеличить штрафы за нарушение стандартов платежной системы "Мир" в части фрод-мониторинга, чтобы стимулировать банки совершенствовать свои антифрод-процедуры.

Об этом на Антифрод-форуме НСПК сообщил замдиректора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев.

Сейчас штраф в ПС "Мир" за первое нарушение - 50 тысяч рублей, штраф за второе - 250 тысяч рублей, за третье - 500 тысяч рублей, за четвертое нарушение - 1 млн рублей.

"Эквайринг высокорисковых предприятий является крайне высокодоходным бизнесом. Штрафы, которые действуют сейчас, зачастую слабо мотивируют банки инвестировать денежные средства в антифрод. Существенное повышение штрафных санкций, предположительно, позволит несколько по-другому посмотреть на нашу с вами работу", - сказал Дорофеев.

Также с 1 мая 2024 года платежная система вводит контроль уровня мошенничества по торгово-сервисным предприятиям (ТСП). Если уровень нарушений ТСП за месяц превысит 25 базисных пунктов, либо 25 операций, либо будут выявлены мошеннические операции на сумму более 250 тысяч рублей, то банк будет оштрафован. Данные по ТСП банк должен будет фиксировать не сразу после приема на обслуживание, а через период "вызревания" - 60 дней.

Кроме того, НСПК в IV квартале этого года или в I квартале 2025 года планирует запустить сервис "Окно опротестований" на базе платформы "Диспут +".

""Окно опротестований" - это новый инструмент, который даст возможность эмитентам получать возмещение в том случае, если мошеннические операции были совершены в сети ТСП, которые несколько месяцев подряд попадали в штрафную программу", - пояснил Дорофеев.

Банк-эмитент пострадавшего сможет опротестовать операции, если ТСП три месяца подряд находилось в штрафной зоне либо если показатели фрода превышены в четыре раза - до 1 млн рублей за месяц.

Таким образом, чем лучше банки будут отчитываться о борьбе с мошенничеством - тем больше возможностей у них будет для возврата похищенных средств, отметил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК.

8 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что нужно повышать ответственность банков за антифрод-процедуры, в том числе с помощью экономических стимулов. "У нас есть возможность контроля за антифрод-процедурами, но нужно увеличивать ответственность, то есть это должно быть серьезно, экономически, штрафы и так далее, чтобы финансовые институты были заинтересованы выстраивать эти процедуры", - сказала она тогда.

По данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей (14,2 млрд рублей в 2022 году). Вернуть клиентам банки смогли 1,4 млрд рублей (или 8,7% от общего объема украденных средств), что вдвое больше показателей 2022 года.