Национальная система платежных карт продолжает отражать кибератаку

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") второй день продолжает отражение кибератаки, сервисы компании на данный момент работают в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

"Сегодня НСПК продолжает отражать DDoS-атаки на свою инфраструктуру. Технические средства защиты и специалисты компании справляются с возникающими угрозами. Все сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно", - сообщили в НСПК.

По данным сервиса Downdetector, пользователи 20 июня с утра начали испытывать проблемы при проведении платежей и использовании сервисов НСПК. Кроме того, был недоступен официальный сайт оператора платежной системы "Мир". Сбои были связаны с тем, что инфраструктура НСПК подверглась DDoS-атаке. "Затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным", - заверили в НСПК.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.