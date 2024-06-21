Поиск

Национальная система платежных карт продолжает отражать кибератаку

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") второй день продолжает отражение кибератаки, сервисы компании на данный момент работают в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

"Сегодня НСПК продолжает отражать DDoS-атаки на свою инфраструктуру. Технические средства защиты и специалисты компании справляются с возникающими угрозами. Все сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно", - сообщили в НСПК.

В РоссииНСПК обдумывает резкое увеличение штрафов за нарушение стандартов антифродаЧитать подробнее

По данным сервиса Downdetector, пользователи 20 июня с утра начали испытывать проблемы при проведении платежей и использовании сервисов НСПК. Кроме того, был недоступен официальный сайт оператора платежной системы "Мир". Сбои были связаны с тем, что инфраструктура НСПК подверглась DDoS-атаке. "Затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным", - заверили в НСПК.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

НСПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НСПК работает над восстановлением сервисов после DDoS-атаки

Платформа ГАС "Выборы" 2.0 будет использоваться на выборах в 46 регионах РФ

Минюст США подал иск к Adobe из-за сложности отмены подписок на сервисы

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне

Эксперты считают предложенный для IT налог на прибыль в 5% "компромиссным"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });