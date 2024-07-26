OpenAI запустила в ограниченный доступ ИИ-поисковик SearchGPT

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, тестирует "временный прототип" новых функций интернет-поиска с использованием моделей искусственного интеллекта (ИИ), говорится в ее сообщении.

Прототип называется SearchGPT и ориентирован на быструю выдачу актуальных результатов с указанием источников. Также можно будет задавать уточняющие вопросы, как в разговоре с человеком.

Доступ к прототипу открыт небольшой группе пользователей и издателей, от которых компания будет получать обратную связь.

SearchGPT функционирует отдельно от обучения ИИ-моделей, и в поисковой выдаче будут появляться даже те сайты, которые откажутся участвовать в этом процессе.

Лучшие функции прототипа планируется интегрировать в ChatGPT.

"Искать информацию в интернете бывает утомительно, - отмечает OpenAI. - Получить релевантные результаты с первой попытки зачастую не удается. Мы верим, что благодаря дополнению диалоговых функций наших моделей актуальной информацией из интернета найти искомое можно будет проще и быстрее".

Microsoft Corp., крупный инвестор и партнер OpenAI, ранее внедрила ИИ в поисковик Bing, а Google в своей поисковой системе запустила функцию "Обзоры от ИИ" (AI Overviews), которая отвечает на запросы пользователей с помощью информации из разных источников.

OpenAI анонсировала SearchGPT накануне.