Поиск

OpenAI подписала соглашение о лицензировании контента с Conde Nast

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота GPT, подписала долгосрочное соглашение о лицензировании контента с журнальным издательством Conde Nast.

Как говорится в сообщении OpenAI, она сможет показывать контент Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appetit и других журналов, выпускаемых Conde Nast, в своих ИИ-продуктах, включая чат GPT и готовящийся к запуску поисковый сервис SearchGPT.

"Для нас крайне важно встречаться с нашей аудиторией там, где она находится, и внедрять новые технологии при надлежащем указании авторства и получении компенсации за использование нашей интеллектуальной собственности", - сказал главный исполнительный директор Conde Nast Роджер Линч.

DigitalOpenAI запустила в ограниченный доступ ИИ-поисковик SearchGPTЧитать подробнее

За последний год OpenAI заключила подобные соглашения с рядом других производителей контента, включая Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, LeMonde, News Corp, Prisa Media, TIME, Vox Media и другими, говорится в сообщении компании.

Однако не все издатели готовы работать с ИИ-компанией. Так, в декабре прошлого года The New York Times подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в том, что она использовала ее контент без разрешения для обучения своих ИИ-моделей.

OpenAI Conde Nast
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крым передаст в федеральную собственность порт Камыш-Бурун в Керчи

Крым передаст в федеральную собственность порт Камыш-Бурун в Керчи

Сделка по покупке Twitter Маском стала самой неудачной для финансировавших ее банков с 2008-2009 гг.

Сделка по покупке Twitter Маском стала самой неудачной для финансировавших ее банков с 2008-2009 гг.

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

РФПИ видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 г.

РФПИ видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 г.

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Киргизский Керемет банк временно прекратил денежные переводы через банки РФ

Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по госпрограмме ипотеки для ИТ

Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по госпрограмме ипотеки для ИТ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });