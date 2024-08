OpenAI подписала соглашение о лицензировании контента с Conde Nast

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота GPT, подписала долгосрочное соглашение о лицензировании контента с журнальным издательством Conde Nast.

Как говорится в сообщении OpenAI, она сможет показывать контент Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appetit и других журналов, выпускаемых Conde Nast, в своих ИИ-продуктах, включая чат GPT и готовящийся к запуску поисковый сервис SearchGPT.

"Для нас крайне важно встречаться с нашей аудиторией там, где она находится, и внедрять новые технологии при надлежащем указании авторства и получении компенсации за использование нашей интеллектуальной собственности", - сказал главный исполнительный директор Conde Nast Роджер Линч.

За последний год OpenAI заключила подобные соглашения с рядом других производителей контента, включая Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, LeMonde, News Corp, Prisa Media, TIME, Vox Media и другими, говорится в сообщении компании.

Однако не все издатели готовы работать с ИИ-компанией. Так, в декабре прошлого года The New York Times подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в том, что она использовала ее контент без разрешения для обучения своих ИИ-моделей.