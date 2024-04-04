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Google может встроить в поиск платные ИИ-функции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американская Google, принадлежащая Alphabet Inc., рассматривает возможность взимания платы за использование новых премиальных возможностей своей поисковой системы, основанных на генеративном (создающем контент и используемом, например, в ChatGPT - ИФ) искусственном интеллекте (ИИ), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

До этого Google не взимала плату за использование каких-либо функций своего поисковика. Отказ от такого подхода будет самым крупным преобразованием за всю историю этого сегмента, отмечает газета.

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В частности, компания рассматривает возможность включения ряда поисковых ИИ-функций в сервисы для премиум-подписчиков, которые уже могут воспользоваться ее ИИ-ассистентом Gemini в рамках почтового сервиса Gmail и сервиса по работе с документами Docs.

Технология, необходимая для внедрения таких функций, уже разрабатывается, хотя менеджмент еще не принял окончательного решения о том, когда их развертывать и развертывать ли вообще, говорит один из источников.

Классический поиск Google при этом останется бесплатным, однако рекламу в нем будут видеть даже подписчики. В прошлом году поисковая и сопутствующая реклама принесла компании $175 млрд - более половины выручки.

Угрозу для этого источника дохода представляет запущенный в ноябре 2022 года чат-бот ChatGPT, способный быстро и полно отвечать на многие вопросы, пишет FT.

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В мае 2023 года Google начала тестировать экспериментальный ИИ-поиск, который выдает более детальные ответы на запросы по сравнению с традиционным, но также показывает рекламу и ссылки для получения дальнейшей информации.

Тем не менее компания не спешила внедрять экспериментальные функции в основную поисковую систему, отмечает британское издание. Их работа влечет дополнительные расходы, поскольку генеративный ИИ требует гораздо больше вычислительных мощностей.

Microsoft, крупный инвестор и партнер OpenAI, внедрил ИИ в свой поисковик Bing более года назад, однако это мало повлияло на его рыночную долю, пишет FT.

По мнению ряда аналитиков, на которых ссылается газета, внедрение ИИ может негативно повлиять на рекламную выручку Google, поскольку пользователи будут получать больше информации из поисковой выдачи и им не придется переходить на сайты рекламодателей.

Google Alphabet Inc
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