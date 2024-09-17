Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

Запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink в Калифорнии Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Костяк низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа (ШПД) в интернет, в том числе в поездах и самолетах, планируется сформировать в 2027 году, сообщил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Перед нашей страной стоит задача создания своей низкоорбитальной спутниковой группировки доступа в интернет. Все знают про Starlink. У нас стоит задача в 2027 году уже сформировать костяк нашей группировки, которая обеспечит быстрый и дешевый интернет, возможность подключаться к нему на территории всей страны, в том числе на движущихся объектах - поездах, самолетах", - сказал Шадаев во вторник на пленарной сессии первого Международного технологического конгресса, проходящего в парке "Патриот".

По его словам, это очень важное направление, и "мы идем полностью с развитием собственных технологий". Шадаев напомнил, что в РФ уже прошли два тестовых запуска для испытаний разработок. "Все проходит успешно, в соответствии с планами. Сверхсложная амбициозная задача технологическая. Но есть уверенность, что мы ее успешно решим", - заключил глава Минцифры.

Работой над проектом по обеспечению спутникового ШПД в интернет в РФ занимается ООО "Бюро 1440" (прежде - "Мегафон 1440", входит в ИТ-группу "ИКС Холдинг) - российская частная космическая компания, основанная в 2020 году. Компания нацелена создать коммерческий сервис низкоорбитального спутникового ШПД с глобальным покрытием.

С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников, сообщала ранее компания. В планах "Бюро 1440" - к 2035 году создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников. Компания уже запустила шесть в рамках двух экспериментальных миссий в июне 2023 года и в мае 2024 года. Кроме того, в мае "Бюро 1440" завершило первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки.

Как сообщал "Интерфакс" в июле, федеральный проект "Развитие инфраструктуры доступа населения к сети Интернет" нацпроекта "Экономика данных", который запускается с 2025 года, может быть профинансирован из федерального бюджета в 2025-2030 годах по консервативному сценарию на сумму 116 млрд руб., по базовому - 281,6 млрд руб. В рамках проекта, в частности, планируется создание низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет, состоящей из 292 космических аппаратов.

Такая система может обойтись с учетом частного финансирования в 445 млрд рублей, написала во вторник газета "Известия" со ссылкой на предварительную редакцию проекта. Планируется, что в нее войдут уже 393 спутника до 2030 года.