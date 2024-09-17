Поиск

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году
Запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink в Калифорнии
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Костяк низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа (ШПД) в интернет, в том числе в поездах и самолетах, планируется сформировать в 2027 году, сообщил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Перед нашей страной стоит задача создания своей низкоорбитальной спутниковой группировки доступа в интернет. Все знают про Starlink. У нас стоит задача в 2027 году уже сформировать костяк нашей группировки, которая обеспечит быстрый и дешевый интернет, возможность подключаться к нему на территории всей страны, в том числе на движущихся объектах - поездах, самолетах", - сказал Шадаев во вторник на пленарной сессии первого Международного технологического конгресса, проходящего в парке "Патриот".

По его словам, это очень важное направление, и "мы идем полностью с развитием собственных технологий". Шадаев напомнил, что в РФ уже прошли два тестовых запуска для испытаний разработок. "Все проходит успешно, в соответствии с планами. Сверхсложная амбициозная задача технологическая. Но есть уверенность, что мы ее успешно решим", - заключил глава Минцифры.

Работой над проектом по обеспечению спутникового ШПД в интернет в РФ занимается ООО "Бюро 1440" (прежде - "Мегафон 1440", входит в ИТ-группу "ИКС Холдинг) - российская частная космическая компания, основанная в 2020 году. Компания нацелена создать коммерческий сервис низкоорбитального спутникового ШПД с глобальным покрытием.

С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников, сообщала ранее компания. В планах "Бюро 1440" - к 2035 году создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников. Компания уже запустила шесть в рамках двух экспериментальных миссий в июне 2023 года и в мае 2024 года. Кроме того, в мае "Бюро 1440" завершило первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки.

Как сообщал "Интерфакс" в июле, федеральный проект "Развитие инфраструктуры доступа населения к сети Интернет" нацпроекта "Экономика данных", который запускается с 2025 года, может быть профинансирован из федерального бюджета в 2025-2030 годах по консервативному сценарию на сумму 116 млрд руб., по базовому - 281,6 млрд руб. В рамках проекта, в частности, планируется создание низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет, состоящей из 292 космических аппаратов.

Такая система может обойтись с учетом частного финансирования в 445 млрд рублей, написала во вторник газета "Известия" со ссылкой на предварительную редакцию проекта. Планируется, что в нее войдут уже 393 спутника до 2030 года.

Starlink Максут Шадаев Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам

"Яндекс" запускает аналог Miro

"Яндекс" запускает аналог Miro

Telegram отключил функцию поиска людей рядом

Telegram отключил функцию поиска людей рядом

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов
Задержание Павла Дурова во Франции

Прокуратура Парижа назвала возможные сроки задержания Дурова

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских юрлиц

Иран отверг обвинения в причастности к кибератакам на предвыборные штабы в США

"Яндекс" начал разрабатывать аналог платформы Miro

"Яндекс" начал разрабатывать аналог платформы Miro
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });