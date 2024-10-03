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Шадаев сообщил об интересе дружеских стран к российскому аналогу Starlink

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Дружественные страны заинтересованы в использовании российской низкоорбитальной спутниковой группировки для доступа в интернет в качестве альтернативы Starlink, заявил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

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Проект создания низкоорбитальной спутниковой группировки для широкополосного доступа в интернет реализует ООО "Бюро 1440".

По словам Шадаева, к 2027 году на низких орбитах будет функционировать 292 космических аппарата, обеспечивая доступность скоростного и дешевого интернета на всей территории России "и на территории, в общем, всего мира".

"Доступность сервисов определяется локальным регулированием: например, как вы знаете, на территории нашей страны Starlink недоступен. Поэтому сейчас мы ведем большие консультации с дружественными странами, и они все очень заинтересованы, чтобы как минимум иметь нашу группировку как альтернативу Starlink. Мы надеемся, что она будет иметь большой экспортный потенциал. Но сейчас мы прежде всего думаем о том, как обеспечить все свои потребности", - сказал министр.

В России создание такой спутниковой системы позволит не только полностью закрыть вопрос обеспечения скоростного и дешевого интернета по всей стране, но и решит вопрос доступности интернета на подвижных объектах (поезда, самолеты и т.д.).

Государство планирует финансово поддержать создание спутниковой группировки в рамках федерального проекта "Инфраструктура доступа в интернет" нацпроекта "Экономика данных".

В частности, на льготное кредитование ООО "Бюро 1440" планируется выделить из федерального бюджета в 2025 году 3,8 млрд рублей, в 2026 и 2027 годах - по 6,7 млрд рублей. На господдержку запусков спутников компании может быть выделено: в 2025 году - 943 млн рублей, в 2026 году - 5,5 млрд рублей, в 2027 году - 5,4 млрд рублей. Кроме того, на предоставление средств выведения для запусков спутников планируется выделить компании в 2025 году 18,5 млрд рублей, в 2026 году - 15,6 млрд рублей, в 2027 году - 9,4 млрд рублей.

В целом финансирование нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" из бюджета РФ в 2025-2027 годах может составить 457,8 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, внесенному в Госдуму.

Нацпроект включает 8 федеральных проектов. Помимо упомянутого выше, он включает следующие федпроекты: "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" (планируемое финансирование из бюджета РФ в 2027-2027 годах - 54,66 млрд рублей), "Искусственный интеллект" (34,25 млрд рублей), "Цифровое государственное управление" (75,51 млрд рублей), "Отечественные решения" (6,24 млрд рублей), "Прикладные исследования и перспективные разработки" (4,98 млрд рублей), "Инфраструктура кибербезопасности" (12,93 млрд рублей) и "Кадры для цифровой трансформации" (5,76 млрд рублей).

Starlink Максут Шадаев Минцифры Госдума Бюро 1440
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