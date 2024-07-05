Финансирование нацпроекта "Экономика данных" до 2030 года может составить 1,3-2,7 трлн рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Объем финансирования национального проекта "Экономика данных" в 2025-2030 годах может составить 1,3-2,7 трлн рублей по консервативному и базовому сценариям соответственно. Такие данные приводятся в направленной в правительство презентации Минцифры, с которой ознакомился "Интерфакс".

По консервативному сценарию, из федерального бюджета на финансирование нацпроекта может быть выделено 816 млрд рублей, из внебюджетных источников - 462,6 млрд рублей.

Базовый сценарий предусматривает финансирование из федерального бюджета в размере 1,6 трлн рублей, из региональных бюджетов - 10,8 млрд рублей, внебюджетных источников - 1,1 трлн рублей.

В нацпроекте предлагается установить ряд целевых показателей. В частности, к 2030 году доля домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа в интернет (в том числе, с использованием спутниковых и мобильных сетей) должна вырасти до 97% с 87% в 2023 году, а к 2036 году - до 99%.

Кроме того, к 2030 году не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на использование базового и прикладного российского ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. Также предлагается увеличить к 2030 году долю предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 99% (с 38% в 2023 году).

Федеральные проекты

Предполагается, что в состав нацпроекта войдут 8 федеральных проектов.

В частности, федпроект ФП "Развитие инфраструктуры доступа населения к сети Интернет" может быть профинансирован из федерального бюджета в 2025-2030 годах по консервативному сценарию на сумму 116 млрд рублей, по базовому - 281,6 млрд рублей.

В рамках этого проекта, в частности, планируется создание низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет, состоящей из 292 космических аппаратов. На это намечено выделить из бюджета 116 млрд рублей.

Также предлагается софинансирование расходов регионов на подключение к интернету малых поселений численностью меньше 100 человек (7,5 млрд рублей по базовому сценарию), а также на строительство магистральных ВОЛС для подключения удаленных районов (12,1 млрд рублей).

Проект также предусматривает льготное кредитование операторов связи для модернизации сетей передачи данных и инфраструктуры доступа, а также строительства сетей 5G, на что из федерального бюджета может быть выделено 36 млрд рублей (по базовому сценарию).

Цифровая инфраструктура

Федпроект "Создание цифровой инфраструктуры и платформ" может быть профинансирован из бюджета РФ по консервативному сценарию на 185,7 млрд рублей, по базовому - на 647 млрд рублей.

Этот проект предусматривает в том числе развитие госсистемы электронного документооборота, обмена сообщениями и поддержки коммуникаций (предлагаемый объем финансирования - 12,6 млрд рублей); развитие инфраструктуры Гособлака для защищенного размещения в нем ведомственных и региональных информсистем (84,1 млрд рублей); создание единой цифровой платформы обеспечения подбора, оценки и аттестации, развития профессиональных компетенций госслужащих (8 млрд рублей).

На создание и развитие IT-инфраструктуры и систем обеспечения деятельности федеральных ведомств, правоохранительных органов и специальных служб предлагается выделить 279,1 млрд рублей (базовый сценарий).

Кроме того, планируется обеспечить предоставление цифровых сервисов в сфере образования, науки, культуры, спорта, туризма на базе соответствующих отраслевых платформ (20 млрд рублей); обеспечить доступ школ к электронному образовательному контенту и сервисам (12 млрд рублей). Также намечено создать и внедрить в регионах типовые информсистемы для органов власти на базе единой платформы. Предусмотрено также создание и внедрение в регионах цифровой платформы "Умный город".

Помимо этого, предполагается обеспечить учителей и врачей планшетами (суммарно - 51 млрд рублей), подключить школы к интернету с использованием единой защищенной сети передачи данных и создать в них сети Wi-Fi (суммарно - 85 млрд рублей).

Искусственный интеллект

Финансирование федерального проекта "Развитие инфраструктуры использования ИИ и работы с большими данными" по обоим сценариям планируется в размере 103,8 млрд рублей.

В рамках этого проекта, среди прочего, предполагается предоставление грантов на компенсацию до половины затрат организаций на внедрение перспективных решений в сфере ИИ. На эти цели планируется выделение 35,2 млрд рублей из бюджета РФ по обоим сценариям.

Гранты также предлагается предоставлять малым технологическим компаниям и стартапам на разработку новых ИИ-решений и их коммерциализацию. Их размер, как предполагается, будет составлять до 50 млн рублей, а суммарно на эти цели в 2025-2030 годах из бюджета может быть направлено 18,3 млрд рублей.

Госуслуги

Объем финансирования федпроекта "Цифровая трансформация госуслуг" может составить 219,5 млрд рублей (по двум сценариям).

Из этих средств 110 млрд рублей планируется направить на создание новых и развитие действующих государственных информсистем (ГИС) федеральных ведомств, необходимых для оказания госуслуг в электронном виде с обеспечением необходимой инфраструктуры для их функционирования. Еще 92,5 млрд рублей предлагается выделить на мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры предоставления госуслуг в цифровом виде и поддержки пользователей".

Новые разработки

Федпроект "Поддержка новых разработок программных решений и их внедрения в отраслях экономики" по консервативному сценарию может получить финансирование из федерального бюджета в размере 69,8 млрд рублей, по базовому - 146,9 млрд рублей.

Этот проект предусматривает выделение из бюджета 34 млрд рублей на гранты для поддержки разработки и пилотного внедрения новых отечественных программных решений. Базовым сценарием предусмотрено также финансирование льготного кредитования разработчиков и заказчиков на внедрение отечественных программных решений (36 млрд рублей) и строительства ЦОД (32,1 млрд рублей).

Льготное кредитование также планируется для развития специализированных мощностей в сфере ИИ и грантов разработчикам на доступ к ним, на это планируется выделить из бюджета 20,3 млрд рублей.

Еще 9 млрд рублей может быть направлено на гранты с целью разработки нового телекоммуникационного оборудования и средств IT.

Другие проекты

Федпроект "Поддержка научных исследований и перспективных разработок" по консервативному сценарию может быть профинансирован из федерального бюджета на сумму 53 млрд рублей, по базовому - 63 млрд рублей.

Здесь средства из бюджета предлагается выделить на предоставление грантов на разработку базовых станций стандарта 4G/5G (8,2 млрд рублей), на научные исследования в сфере связи (6 млрд рублей), научные исследования и разработки в сфере квантовых вычислений (27,6 млрд рублей), а также научные исследования и разработки в сфере квантового шифрования и коммуникаций (11,2 млрд рублей).

На реализацию федпроекта "Обеспечение устойчивого функционирования инфраструктуры и борьба с кибермошенничеством" по консервативному сценарию из бюджета может быть потрачено 9,8 млрд рублей, по базовому - 77,3 млрд рублей.

Базовый сценарий реализации этого федпроекта предусматривает в том числе выделение из федерального бюджета средств на развитие инфраструктуры безопасности российского сегмента сети интернет (38 млрд рублей), поддержку новых разработок в сфере кибербезопасности (14,6 млрд рублей), а также развитие отраслевого центра СОПКА (8,2 млрд рублей) и "Мультисканер" (6,2 млрд рублей). На создание и развитие информационных систем "Антифрод" и "Антиспам" предлагается направить 8 млрд рублей.

Наконец, на финансирование федпроекта "Кадры для экономики данных" из бюджета планируется выделить 58,4 млрд рублей - как по консервативному, так и по базовому сценарию.

Президент Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Нацпроект "Экономика данных", как и другие нацпроекты, должен быть сформирован к 1 сентября, к декабрю будет определено финансирование, говорил в мае премьер-министр Михаил Мишустин.