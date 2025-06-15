Путин перед ПМЭФ встретится с журналистами международных информагентств

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин накануне Петербургского международного экономического форума встретится с журналистами международных информагентств, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1).

"Накануне ПМЭФ-2025 президент проведет разговор с жур‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​налистами международных информагентств", - сообщает программа, которую цитирует сайт "Вести.ру".

Путин также выступит на самом Петербургском экономическом форуме, сообщает программа о планах президента на следующую неделю.

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня.