Зампред Сбера: массовых запросов на реструктуризацию у крупных компаний нет, решения принимаются точечно

Анатолий Попов рассказал о ситуации в корпоративном кредитовании

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские компании столкнулись с беспрецедентным ростом процентной нагрузки из-за высоких ставок в экономике. Бизнес, как считает регулятор, сможет "пережить" этот период. Банкиры тоже не видят существенных проблем в обслуживании компаниями долгов, массового запроса на реструктуризацию нет. О спросе бизнеса на кредиты, качестве корпоративного портфеля, тенденциях в разных отраслях и ситуации с валютным финансированием в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

- Корпоративный кредитный портфель без учета валютной переоценки с начала года показывает околонулевую динамику. Эта тенденция, по вашему мнению, продолжится в ближайшее время? Ждете ли ее перелома в 2025 году? Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2025 год сохраняете?

- Мы сохраняем ожидания по росту портфеля на уровне 9-11%. По итогам первого полугодия проанализируем необходимость изменения прогноза. Обычно темпы роста кредитования во втором полугодии всегда выше, так как в целом деловая активность выше. В мае кредитный портфель вырос на 0,9%, а с начала года - на 1,5% без учета валютной переоценки и составил 27,4 трлн рублей.

Фундаментальный драйвер корпоративного кредитного портфеля, где продолжается стабильный рост, это жилая недвижимость. В этом и есть преимущество реформы, проведенной 5 лет назад. Банки вне зависимости от спроса, цен, темпов продаж по заключенным линиям продолжают выдавать средства, исходя из готовности объекта.

- Какая доля валюты в кредитном портфеле юрлиц в Сбере сейчас?

- Сейчас доля в районе 15%, и она продолжает сокращаться.

- Что касается спроса компаний на кредиты, видите ли вы изменения?

- Спрос юрлиц на кредиты на фоне высоких ставок ожидаемо сократился, темпы кредитования замедлились. Ключевое сейчас для нас - смещение фокуса на поддержку устойчивости клиентов. Если говорить про типы кредитования, конечно, оборотное кредитование является основным драйвером, в том числе финансирование через облигации. Они тоже стали важным инструментом. Смотря оптически на кредитный портфель, надо всегда принимать во внимание, что большое количество компаний стало размещать облигации, и банки являются покупателями этих облигаций. Существенную роль в финансировании реального сектора экономики играют пенсионные фонды и управляющие компании, чья природа фондирования не зависит от ключевой ставки ЦБ и которые ориентированы на вложения в долгосрочные инструменты с фиксированной ставкой.

Естественно, наша задача - заниматься регулярным мониторингом объема долговой нагрузки клиентов, способности обслуживать проценты, погашать основной долг. Это мы делали всегда, а сейчас особенно внимательно.

Еще одна из тенденций последнего времени - это укорачивание портфеля. Клиенты не берут длинные кредиты, они берут в основном короткие оборотные кредиты сроком на год и менее. Если говорить про инвестиционное кредитование, то оно работает с различным применением механизмов господдержки. Это либо фабрика проектного финансирования, либо меры властей по финансированию долгосрочных проектов в туристической сфере.

- В конце прошлого года была сложная ситуация с ликвидностью из-за нормативов, выросли ставки по депозитам и, соответственно, по кредитам, спреды к ключевой ставке существенно расширились. Как вы сейчас оцениваете ситуацию?

- Действительно, конец года принес нам локальную напряженность с точки зрения соблюдения нормативов достаточности капитала и ликвидности - с физической ликвидностью проблем не было, то есть с точки зрения платежеспособности Сбер всегда был устойчив. Взрывные темпы роста кредитных портфелей и сокращение срочности размещений средств юрлиц создали дисбаланс с точки зрения норматива краткосрочной ликвидности Н26.

При этом уже в конце года Банк России принял ряд мер, включая возможность привлечения дополнительной безотзывных кредитных линий и изменение графика восстановления лимита Н26. Это в совокупности с прошедшими госрасходами, профондированными государством за счет выпуска ОФЗ и использования ФНБ, и снижением темпов кредитования банками позволило стабилизировать ситуацию с нормативной ликвидностью в системе.

Сейчас разница между клиентскими ставками и ключевой ставкой ЦБ находится на комфортном уровне, полностью отыграв рост конца 2024 года.

- Ставки по кредитам снизились...

- Фактически они пришли в норму. Был переспрос в конце ноября и в декабре, а теперь они благодаря низкому спросу фактически пришли в соответствие. Мы видим, что большинство банков провело несколько волн снижения ставок по розничным депозитам, это заметно. Большинство банков погасило кредиты ЦБ под залог нерыночных активов, заменив их клиентскими средствами. Финансирование от ЦБ стало менее выгодным по отношению к привлечению средств клиентов. Ситуация вошла в норму. Так и должно быть - банки должны финансироваться средствами клиентов, розничных и корпоративных, и время от времени иметь краткосрочные заимствования у регулятора.

- Вы можете выделить общий тренд, как сейчас компании обслуживают долги?

- Мы каждый раз оцениваем ситуацию конкретного клиента. Когда предприятие в силу закредитованности или изменения рыночной конъюнктуры - например, экспортеры вследствие ослабления курса рубля - не может в текущий момент в полном объеме обслуживать проценты, то, конечно, мы делаем короткие реструктуризации, ожидая, что на фоне смягчения ДКП клиенты смогут вернуться к 100-процентному обслуживанию долга во второй половине года.

- Много ли реструктуризаций?

- Массовых запросов на реструктуризацию со стороны крупных компаний нет. Решения принимаются точечно, по запросу. Мы прекрасно понимаем, что нужно поддерживать клиентов в этих непростых финансовых условиях. Каждый кейс рассматривается индивидуально. Предлагаем оптимальный инструмент восстановления платежеспособности компании, рефинансирование долга, отсрочку уплаты части процентов или реструктуризацию.

- В основном сроки пересматриваются?

- В зависимости от ситуации переносятся сроки погашения основного долга или уплаты процентов.

- Запрос на рефинансирование со стороны компаний сейчас есть? Или по таким ставкам вообще заявок нет?

- Клиенты запрашивают рефинансирование, когда идет изменение ставок. Сейчас рынок в России, как и во всем мире, работает с плавающими инструментами. Большинство кредитов, около 75%, то есть почти три четверти нашего портфеля, выдано сейчас по плавающей ставке. Соответственно клиенты ожидают снижения процентной нагрузки одновременно со смягчением ДКП. На последнем заседании Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку, мы оцениваем это как сигнал на разворот ДКП и рассчитываем на дальнейшее снижение - это поддержит бизнес.

- Такой существенный рост доли кредитов по плавающим ставкам? Год назад она составляла порядка 60%...

- Это говорит о том, что клиенты ждут снижения ставки, что хорошо. Если бы они ждали увеличения ставки, то брали бы кредиты по фиксированным ставкам.

- Устраивает ли вас качество корпоративного кредитного портфеля? Видите ли риски ухудшения его качества?

- Показатели качества обслуживания долга кредитного портфеля юридических лиц остаются стабильными, доля просроченной задолженности на конец апреля сохраняется на уровне 2,5%. Мы регулярно проводим стресс-тесты. Если говорить про отдельные отрасли, то мы наблюдаем снижение спроса на товары в сегменте непродовольственного ритейла, особенно автодилеров. Это связано со значительным затовариванием в конце прошлого года на фоне повышения утильсбора. И так получилось, что одновременно с этим произошло укрепление рубля, что, конечно, снизило объем продаж у автодилеров. В отрасли сельского хозяйства мы видим некоторое ухудшение метрик кредитного портфеля. При этом стресс-тесты все равно демонстрируют устойчивость отрасли. В целом каких-то перегибов по отраслям нет.

- Отраслей, которые у вас вызывают беспокойство, нет?

- Несмотря на текущую ситуацию, наоборот, есть отрасли, которые чувствуют себя очень устойчиво - это золотодобыча, металлургия, нефтегаз, продовольственный ритейл, в целом агропромышленный комплекс. Есть определенные риски в отрасли коммерческой недвижимости, в первую очередь, это торгово-развлекательные центры. На них сказывается влияние двух факторов. Первое - это денежно-кредитная политика и высокие ставки. Собственники ТРЦ никогда не планировали обслуживать 20-процентные ставки, ни в каких моделях они это не закладывали. Второе - это давление электронной коммерции, то есть потребители выбирают онлайн-шопинг вместо физического. Поэтому в ТРЦ буква "Т" постепенно исчезает, остается РЦ - развлекательные центры. Другая коммерческая недвижимость - складская и офисная - в целом выглядит более устойчиво. По гостиницам есть государственные механизмы поддержки.

- Есть ли у Сбера корпоративные клиенты, которые в части обслуживания долга находятся в "красной зоне"?

- Такие компании есть всегда. В условиях более высоких ставок количество компаний, которые испытывают сложности, растет. Но компаний в "жестком кризисе" нет. Пока на текущий момент компании держатся. Если будет еще один год такой ДКП (жёсткой - ИФ), то эта ситуация может значимо ухудшиться.

- Вызывает ли у вас беспокойство ситуация в нефтегазовой отрасли на фоне снижения цен на энергоресурсы?

- Сектор нефтедобычи, несмотря на снижение мировых цен и некоторые конъюнктурные изменения, все равно остается фундаментально устойчивым. Этому способствует конкурентное положение российских производителей. Себестоимость добычи большей части российской нефти с учетом разра‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ботки находится на уровне $20 за баррель. В то время, когда в США это $40 и выше. Компании выработали способы противостоять санкциям, настроили расчетные механизмы.

В секторе нефтепереработки ситуация несколько более сложная. Отрасль находится под давлением из-за снижающихся крек-спредов на нефтепродукты, также из-за того, что экспортные рынки стали более удаленными из-за перенаправления потоков, например, Латинская Америка и Азия вместо Европы, куда экспортировался российский дизель в прошлом. Также следует иметь в виду, что в 2022-2023 годах нефтепродукты продавались с меньшим дисконтом относительно нефти, что оказывало положительное влияние на позиции российских НПЗ. В 2024-2025 этот эффект сошел на нет, поэтому дисконты на нефть фактически выровнялись с дисконтами на нефтепродукты.

Если говорить про природный газ, тоже важную сырьевую отрасль, цены находятся на относительно высоких уровнях - $400-450 за 1 тыс. кубометров. Это в целом оказывает поддержку отрасли. Наверное, самое большое ограничение - это дефицит трубопроводных мощностей в Европу и сложности в строительстве и поставке судов для экспорта российского СПГ. Суда являются критическим ограничением на текущий момент.

- Есть ли спрос у нефтегазовых компаний на валютное финансирование? В каких валютах они предпочитают занимать?

- Спрос есть, но проблема с предложением. Банк не может предоставить клиентам какие-то средства, кроме как средства клиентов, то есть депозиты.

- То есть сложности с юаневой ликвидностью сохраняются?

- Совершенно верно, поскольку юань на текущий момент не стал валютой сбережения для россиян. Если раньше население активно сберегало в долларах и евро, то на текущий момент население не сберегает, или не так много сберегает в такой валюте, как юань. К сожалению, избытка юаневой ликвидности на рынке нет. Поэтому возможности предложения валюты экспортерам в целом, не только нефтяникам, которые традиционно всегда финансировались в иностранной валюте, тоже ограничены. Сейчас фактически и экспортеры, и клиенты рублевой зоны вынуждены финансироваться в рублях. Наблюдается повышенный спрос на кредитные ресурсы в рублях, раньше он компенсировался другими механизмами.

- Корпоративные клиенты не спешат размешать валютные депозиты в юанях и рупиях?

- Компании, получающие выручку в иностранной валюте, стараются ее продать на локальном рынке, конвертировать в рубли для осуществления деятельности. Какой-то избыток денежных средств в валюте у ряда компаний есть, но это не является определяющим фактором для формирования валютной ликвидности. В основном компании используют валюту в своей деятельности.

- Доля новых валютных кредитов маленькая?

- Она близка к нулю. Есть штучные сделки, потому что на рынке просто нет ликвидности в юанях, ликвидность в рупиях только начинает формироваться и имеет высокий потенциал. Например, в Сбербанке появился вклад в рупиях для физлиц и депозиты для юрлиц.

- Сделок по кредитованию компаний в рупиях еще не было?

- Были, небольшое количество, но мы видим спрос клиентов на кредитование в рупиях.

- На что сейчас нефтегазовые компании чаще всего занимают деньги: на пополнение оборотных средств, обеспечение поставок нефти, покупку активов, инвестпрограммы?

- Основные сложности для крупнейших компаний отрасли в части финансирования сохраняются с 2022 года, когда ушли зарубежные финансовые институты и были введены ограничения на доступ к рынкам капитала. Раньше большинство нефтегазовых компаний, в целом крупнейших экспортеров, для финансирования проектов размещали облигации или привлекали корпоративный долг - синдицированный или билатеральный в долларах и евро. Это был значительный тренд. В настоящий момент эти обязательства гасятся, компании обслуживают свою задолженность, замещая ее рублевым финансирование. Это оказывает давление на спрос на рублевые инструменты.

- На реализацию инвестпрограмм привлекаются кредитные средства сейчас?

- Привлекаются, но большого количества новых инвестпрограмм мы не видим. Часть компаний продолжают выполнять предыдущие программы, так как срок их реализации составляет 5-7 лет. Их просто невозможно остановить в середине, компании вынуждены завершать эти проекты, чего бы им это не стоило. Может быть, в нынешних условиях они приняли бы решение и не стартовать с такими проектами. Высокое значение ключевой ставки заставляет компании смотреть на непривычные для них инструменты для удешевления долга, такие как производные финансовые инструменты. Также они используют показатели, которые не наращивают долговую нагрузку: товарная предоплата, факторинг, лизинг - то есть то, что напрямую не учитывается в долге компаний.

- Есть ли кейсы, когда нефтегазовые компании привлекают заемные средства для выплаты дивидендов? Считаете ли вы такую практику нормальной?

- Не так много выплачивается сейчас дивидендов. С целевыми запросами привлечения средств на выплату дивидендов мы не сталкивались в последнее время. При этом, данная практика в принципе нормальна.

- Вызывает ли у Сбера беспокойство ситуация в девелоперском бизнесе? Какие опасения?

- Текущий портфель девелоперов не вызывает никаких беспокойств, у нас сформирован очень качественный портфель. Мы не сомневаемся, что большинство проектов будет сдано вовремя. Оптимизм у девелоперов вызывает тот факт, что, несмотря на некоторое сокращение спроса, фактически цены не падают, и в некоторых регионах сохраняют рост в виду инфляции. За 4 месяца рост цен составил 3% в среднем по стране (по данным "ДОМ.РФ"). Стоимость жилья несколько увеличивается, что дополнительно формирует достаточно устойчивую ситуацию на рынке девелопмента.

Если говорить про новые проекты, то их количество сократилось в Сбербанке за первые 4 месяца примерно на 30%, в основном за счет бриджей. Это означает, что девелоперы видят охлаждение спроса. Они фактически приостанавливают запуск новых проектов, переносят их на полгода-год для того, чтобы отрегулировать рынок и не иметь "навес" предложения готовых квартир. Компании ведут себя рационально с учетом ситуации на рынке.

Уровень покрытия на счетах эскроу несколько снизился, он сейчас составляет порядка 70%, но все равно остается "работающим", и средняя ставка у девелоперов по проектному финансированию по данным Банка России сейчас 10,4%.

- Сбербанк активно кредитует агропромышленный комплекс. Как удалось решить вопрос с участием банка в программе льготного кредитования этой отрасли? Как был найден компромисс?

- Ситуация с ликвидностью нормализовалась к середине февраля, и банк стал активно принимать участие в льготной программе финансирования АПК. Мы поддержали посевную кампанию. На 1 мая объем льготных краткосрочных кредитов составил почти 85 млрд рублей, фактически кредитные линии выбраны на сумму 65 млрд рублей.

- Сколько всего на кредитование АПК Сбербанк предоставил с начала этого года?

- С 1 января по 30 апреля мы в целом профинансировали отрасль на 277 млрд рублей, это примерно соответствует уровню кредитования в 2024 году за аналогичный период. Объем финансирования сезонных полевых работ за этот период - 92 млрд рублей, а за 5 месяцев он вырос до 107 млрд рублей.

- Как вы оцениваете ситуацию в транспортной отрасли, например, в авиации?

- У авиакомпаний в целом дела идут хорошо. Есть незначительное сокращение общего авиапарка, но, например, среднемагистральные самолеты в России эксплуатируются бесперебойно благодаря тому, что в стране за это время выросла инжиниринговая экспертиза, которая позволяет обслуживать большинство моделей авиационных двигатели. В каком-то смысле произошло активное импортозамещение по данной компоненте. Спрос на авиаперевозки продолжает расти, это связано с ростом реальных доходов населения и развитием туризма, особенно внутреннего. Большинство российских авиакомпании находятся в устойчивой финансовой позиции, обслуживают растущий спрос на перевозки достаточным количеством самолетов. Авиакомпании также ждут поступления российской авиатехники для улучшения качества своего сервиса для потребителей.

- Власти РФ планируют до 2030 года реконструировать 28 аэродромов через концессионные соглашения с аэропортовыми инвесторами. Для этого планируется привлечь более 124 млрд рублей внебюджетного финансирования. Какую часть этих средств готов предоставить Сбербанк?

- Один из первых объектов в рамках этой программы - аэродромный комплекс в Кемерове, его реконструкция предусмотрена в качестве пилотного проекта и призвана продемонстрировать эффективность предлагаемых решений. Сейчас мы находимся на этапе обсуждения условий финансирования, после принятия приступим к рассмотрению и подписанию концессионных соглашений и предоставлению кредитных средств.

- То есть пока вы не можете сказать, сколько проектов и на какую сумму вы рассматриваете?

- Пока изучаем эту программу, активно участвуем в составе рабочей группы в вопросах предложения законодательных изменений, структурирования финансирования и так далее. В целом, Сбер системно участвует в проектах строительства новых аэропортов в стране. Недавно завершили проект с компанией "Новапорт"- примерно месяц назад был введен в эксплуатацию новый терминал для внутренних рейсов в Минеральных Водах. В конце прошлого года был запущен новый аэровокзальный комплекс в Магадане, построенный также при нашей финансовой поддержке. Мы кредитуем и строительство аэропорта в Мурманске. Потихоньку реконструкция аэропортов идет, и здесь ситуация достаточно стабильна.