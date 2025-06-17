Путин "на полях" ПМЭФ обсудит с генсеком ОПЕК перспективы нефтяного рынка

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" ПМЭФ 20 июня обсудит с генсеком ОПЕК Хайтамом Аль-Гайсом перспективы мирового нефтяного рынка на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На вечер 20 июня намечена также краткая беседа президента с ге‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​неральным секретарем ОПЕК Хайтамом Аль-Гайсом. В повестке дня - текущее состояние на мировом нефтяном рынке, естественно, перспективы его развития в свете обострения на Ближнем Востоке. Ну и, конкретно, вопросы взаимодействия РФ с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+", - сообщил Ушаков журналистам во вторник.