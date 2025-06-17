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Путин 19 июня проведет переговоры с индонезийским коллегой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто, который будет находиться в России с официальным визитом, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"19 июня - это ключевой день, когда проводится официальный визит президента Индонезии Прабово Субианто. Будут полномасштабные переговоры", - сказал он журналистам.

"Президенты сначала встретятся в узком формате, будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы. Затем - переговоры уже в составе делегаций в формате официального завтрака. По итогам состоится краткая церемония принятия двусторонних документов. Затем лидеры выступят с заявлениями для СМИ", - рассказал Ушаков.

По его словам, "в ходе переговоров будут обсуждаться как вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, так и самые актуальные проблемы международной повестки дня".

Говоря о планируемых к принятию двусторонних документах, помощник российского президента пояснил, что речь идет о декларации о стратегическом партнерстве.

"Это будет программный документ, который ориентирован на будущее. Также прорабатываются несколько межведомственных документов, которые также имеется в виду подписать в эти дни и объявить об этом в ходе встречи президентов со СМИ по завершении переговоров. Эти межведомственные договоренности охватывают широкую сферу сотрудничества. Тут и наука, образование, сотрудничество в области судостроения, транспорта, в области информационно-коммуникационных технологий и СМИ. По нашим подсчетам на данный момент четыре документа готовятся, и, очевидно, они будут подписаны", - пояснил он.

Ушаков обратил внимание, что официальный визит Субианто будет привязан к Петербургскому международному экономическому форуму, который проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня 2025 года.

По его словам, президент Индонезии примет участие в пленарном заседании форума 20 июня, где выступит со сцены, а затем примет участие в сессии вопросов и ответов.

Ушаков отметил, что это будет первой поездкой Субианто в Россию в качестве действующего главы государства. Ранее он бывал в РФ в качестве министра обороны и в статусе уже избранного, но не вступившего в должность президента.

Владимир Путин Юрий Ушаков
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