Представители РФ и Турции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российско-турецкие контакты по линии МИД и Минобороны в контексте обострения на Ближнем Востоке пройдут "на полях" Петербургского международного экономического форума 18-21 июня, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Президенты (России и Турции - ИФ) условились, что будут активизированы контакты по линии ряда министерств. Имеются, прежде всего, два министерства в данной ситуации с учетом обострившейся ситуации на Ближнем Востоке: МИД и министерства обороны двух стран. На это ориентированы и (глава МИД) Лавров, и (глава Минобороны) Белоусов с нашей стороны", - сказал Ушаков журналистам.