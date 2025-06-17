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Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике, а также перспективам отношений России "с рядом важнейших зарубежных партнёров", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"На этот раз форум пройдет под девизом "Общие ценности - основа роста в многополярном мире", - рассказал Ушаков журналистам во вторник.

По его словам, деловая программа форума сгруппирована по пяти основным тематическим направлениям: "Мировая экономика - новая платформа глобального роста", "Российская экономика - новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни" и "Технологии: стремление к лидерству".

"По имеющимся на сегодняшний день сведениям, подтверждено участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Это имеется в виду участники в живом и виртуальном форматах", - сказал Ушаков.

Страной-гостем форума в 2025 году станет королевство Бахрейн. "Бахрейн направляет в Питер весьма представительную делегацию, где-то около 80 человек. Возглавит делегацию сын короля Бахрейна, он - представитель короля по гуманитарной деятельности и делам молодёжи, а также носит важный титул Советника по национальной безопасности, является командующим королевской гвардии. То есть то, что сын короля Насер Бен Хамад Аль Халифа приезжает к нам, несмотря на резко обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе, говорит о том, что король направляет его, несмотря ни на что, и тем самым подчёркивается важность поддержания контактов с Россией и в такой тяжелой, напряженной обстановке", - подчеркнул Ушаков.

В общей сложности, по его словам, в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из порядка 50 стран мира. В их числе: президент республики Индонезия Прабово Субианто, президент республики Абхазия Бадра Гунба, президент республики Сербской Милорад Додик, председатель правительства республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"Также много вице-премьеров, которые ведут торгово-экономическую проблематику: из Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Узбекистана. И, помимо вице-премьерского уровня, будет много министров экономического блока, в частности, из Алжира, Афганистана, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Габона, Гвинеи-Биссау, Зимбабве, Индии, Камеруна, Катара, республики Конго, Мозамбика, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сьерра-Леоны, Турции, ЦАР, Южного Судана", - сказал Ушаков.

Также, добавил он, в форуме примут участие главы ряда региональных организаций: Африканского экспортно-импортного банка, Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, ОДКБ, ОПЕК, СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ШОС, Черноморского банка торговли и развития.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание 20 июня, на нем выступит президент РФ.

"И вместе с нашим президентом на сцене (в заседании - ИФ) примут участие, выступят президент Индонезии, представитель Бахрейна, заместитель премьера Госсовета КНР и вице-президент ЮАР. Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике, затем президент поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике и охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнёров", - сказал Ушаков.

В рамках питерского форума состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой Двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативного бизнеса, отметил Ушаков.

"Всего предусматривается более 150 различных мероприятий, это панельные дискуссии, тематические столы, завтраки, дебаты. Пройдут по традиции бизнес-диалоги с конкретными странами: Бахрейном, Бразилии, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Ираком и США, а также Евразэс, АСЕАН", - сказал помощник президента РФ.

Владимир Путин ПМЭФ
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