Роснедра заявили, что РФ выполняет обязательства по работе на дне Мирового океана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия выполняет обязательства по работе на дне Мирового океана в рамках контрактов с Международным органом по морскому дну, страна готовится к тесту соответствующего добычного оборудования. Об этом в интервью "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ-2025 рассказал руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

"Доказанной экономики у этого процесса пока нет, но несомненна необходимость присутствия России в геологоразведке Мирового океана. При нынешних технологиях осваивать минеральное сырье на морском дне экономически нецелесообразно, а вот в будущем позиция может поменяться. Поэтому этим нужно заниматься, пусть даже с контролируемой отрицательной рентабельностью. Главное, чтобы страна оказалась готовой к моменту, когда ситуация развернется", - сказал он.

Добычу минерального сырья в океане по международным контрактам сейчас не ведет ни одно государство. Между тем наиболее продвинутые игроки (Япония, Бельгия, Германия, Китай) стоят на пороге этого процесса. Наиболее близок к организации добычи контрактор Nori (Науру), который анонсирует начало промышленного производства в 2027 г. даже при отсутствии международно-признанных правил добычи минерального сырья на дне океана, рассказал глава Роснедр.

"Сейчас в разных странах идет разработка технических средств для глубоководной добычи. Непросто собрать полезные ископаемые с глубины нескольких километров, появляются не только технологические, но и экологические вызовы. Россия в части геологоразведочных работ на морском дне соблюдает свои обязательства перед Международным органом по морскому дну (МОМД). Мы двигаемся вперед, отсеиваем неперспективные площади, концентрируемся на потенциально интересных, определяем в их пределах запасы полезных компонентов. У нас есть опытные образцы добычного оборудования, мы тоже готовимся к его тестированию", - добавил он.

Казанов также прокомментировал темы гармонизации классификаций запасов полезных ископаемых и создания системы суверенного аудита запасов, которые в последние годы Россия продвигала на международной арене. Обе темы продолжают прорабатываться на международных площадках - в Европейской экономической комиссии ООН, в рамках геологической платформы БРИКС, на Межправсовете стран СНГ.

"Обозначенные темы немного ушли с фокуса, не могу сказать, что они входят в число наших первоочередных приоритетов. Объясню почему. Самое важное в геологии - есть месторождение или нет. И если оно есть, то никакая классификация не помешает добыче, а если его нет - никакая классификация и аудиторы не помогут. Мы на практике наблюдаем, что, когда объект серьезный, недропользователь легко находит способ провести независимый международный аудит. Если стоит задача заменить международных аудиторов отечественными - это тоже можно сделать. Хотя определенное национальное регулирование в этой сфере необходимо", - сказал Казанов.

Что касается гармонизации классификаций, то здесь надо проводить осторожную политику, добавил он. "Классификация запасов - это же не таблица с буквами и цифрами, это концентрированная форма управления недрами. Принципиально таких форм в мире две. Первая, когда недрами владеет государство и оно определяет - что является месторождением, что нет, каковы конкретные параметры его освоения. К этой группе относится российская классификация ГКЗ. Она написана кровью и потом нескольких поколений геологов, за ней стоит огромное число инструктивно-методических материалов", - подчеркнул глава Роснедр.

"А есть вторая группа международных классификаций, нацеленная на приоритетное обеспечение интересов инвестора, в которой он сам решает, что ему делать с месторождением. Такая система тоже имеет право на жизнь. Поскольку на практике приходится иметь дело с обеими системами, то на первое место выходит задача синхронизации требований к качеству геологоразведки и методик оценки запасов. Вот в этом и должен состоять принцип гармонизации. Не классификации надо между собой скрещивать, а методические требования к проведению геологоразведки сближать. В этом направлении и будем двигаться", - сказал Казанов.