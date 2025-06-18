Решетников заявил о готовности РФ восстановить сотрудничество с Молдавией

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия открыта для восстановления сотрудничества с Молдавией, это в интересах обеих стран, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи "на полях" ПМЭФ с молдавским политиком Игорем Додоном.

"Нам есть что предложить, потому что, вы знаете, экономический рост в России последние два года более 4%, то есть наш рынок растет. И на этом рынке, особенно сейчас, с уходом западных компаний, много пространства, и много пространства для торговли, для инвестиций, для совместных инвестиций", - сказал Решетников.

Он отметил, что встреча проходит в то время, когда официальные власти Молдавии "планомерно отдаляются от сотрудничества с Россией и участия в интеграционных процессах в Евразии".

Российский министр подчеркнул, что восстановление экономических связей возможно, в том числе и в части поставок энергоресурсов.

"А это возможности, на самом деле, обеспечить приемлемую жизнь. Потому что мы знаем, сколько в Европе, в Западной, в Центральной, доля в платежах так или иначе - это все-таки энергоресурсы, которые существенно выросли из-за как раз такого политически мотивированного разрыва экономических связей с Россией. Все это можно возобновить, все это можно преодолеть", - сказал Решетников.

В свою очередь Додон заявил, что экономика Молдавии не выживет без России.

"Молдавская экономика без России не выживет. Сейчас, если смотреть структуру экспорта, больше реэкспорта. У нас уже второй год падает экспорт во всех направлениях. Не только... из-за политических решений, но и в ЕС тоже. Потому что неконкурентоспособность наших товаров на фоне дорогих энергоресурсов выросла. Мы не можем конкурировать ни внутри страны с импортом, ни на внешних рынках", - сказал Додон.

Он отметил, что в республике закрывается большое количество предприятий.

"Поэтому, безусловно, мы это понимаем, диалог будем возвращать. Мы обязательно должны перевернуть черную страницу четырех лет и выйти на следующий этап", - заявил молдавский политик.

По экспертным оценкам, экономика Молдавии понесла совокупные потери около $3 млрд из-за разрыва отношений с Россией.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.