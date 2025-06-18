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Владелец "Охта Парка" под Петербургом вложит 10 млрд рублей в расширение курорта

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Новые спортивные объекты появятся на территории курорта "Охта Парк" во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение о расширении территории курорта подписали в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Дрозденко и гендиректор АО "Компания Колос" Геннадий Мусиенко.

Планируется, что в "Охта Парке" появятся крытые и открытые бассейны, теннисные корты, новые лыжные трассы и зоны для прогулок и активного досуга. Также будут построены кинозал и ветеринарная клиника.

Как уточняет пресс-служба правительства региона, планируемый объем инвестиций - 10 млрд рублей до 2030 года. Расширение даст более 300 рабочих мест.

"Проект ("Охта Парк" - ИФ) постоянно развивается, и я считаю, что его можно масштабировать на всю Россию - это уникальный, востребованный продукт", - отметил Дрозденко.

Всесезонный курорт международного уровня "Охта Парк" во Всеволожском районе Ленинградской области начал работу в 1993 году. Там представлены различные направления в сфере гостиничных услуг, общественного питания, красоты и здоровья, спорта и активного отдыха, организации мероприятий. АО "Компания Колос" владеет курортом "Охта Парк".

В 2015 году началась масштабная реконструкция курорта: построены горнолыжные склоны и канатные дороги, воссоздана инженерная инфраструктура, появились ледовые дорожки и веревочный парк.

Петербург ПМЭФ
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