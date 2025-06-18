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Путин встретится с представителями информагентств из недружественных стран

Встреча состоится в среду вечером на ПМЭФ, заявил Песков

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Представители международных информационных агентств из недружественных стран примут участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будут, да", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча президента с главами информагентств состоится вечером в среду.

Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили накануне в Кремле.

Президент России традиционно встречается на полях ПМЭФ с главами международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Reuters, Kyodo, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

Дмитрий Песков ПМЭФ Владимир Путин
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