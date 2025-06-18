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РФПИ и B2B-платформа "КИФА" договорились о партнерстве для развития цифровой торговли между РФ и КНР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и B2B-платформа "КИФА", действующая на территории ЕАЭС и КНР, договорились о партнерстве для развития цифровой торговли между РФ и Китаем и расширения товарооборота между двумя странами.

Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Модернизация цифровой торговли между Россией и Китаем позволяет добиться более прозрачных и эффективных процессов для предпринимателей, отмечает РФПИ. В свою очередь, расширение ассортимента товаров и снижение издержек стимулирует развитие товарооборота между двумя странами.

"РФПИ сфокусирован на поддержке выхода российских и китайских компаний на рынки двух стран, в этой связи партнерство с "КИФА" является важным этапом в развитии цифровой трансграничной торговли", - подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

ПАО "КИФА" основано в 2013 году, развивает B2B-платформу цифровой торговли для сделок между поставщиками и покупателями из РФ и Китая. На платформе представлены товары из Китая в таких категориях, как обувь, одежда, стройматериалы, детские товары, кожгалантерея, упаковочные материалы, оборудование, техника и запчасти, электроника и бытовая техника, текстиль и пр. Компания на 100% принадлежит китайской QIFA SILU. Бенефициарным владельцем является основатель компании Сунь Тяньшу.

"КИФА" в июле прошлого года анонсировала планы проведения IPO на МосБирже. В конце месяца был объявлен ценовой диапазон предстоящего размещения - 92-110 рублей за акцию. В рамках сделки компания хотела предложить до 18,5 млн акций допэмиссии. Однако в начале августа маркетплейс сообщил, что откладывает проведение IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировом финансовом рынке и рынке капитала. Конкретных сроков возвращения к планам по размещению акций компания тогда не назвала, отметив, что будет ждать "стабилизации ситуации".

КНР Кирилл Дмитриев ПМЭФ РФПИ
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