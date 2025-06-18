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Путин предложил обсудить на совещании по экономическим вопросам темы с ПМЭФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по экономическим вопросам обсудить темы, которые получат дальнейшее развитие 20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Послезавтра состоится пленарное заседание Петербургского экономического форума. Естественно, что темы, задачи, которые мы сегодня обсудим, также получат развитие в рамках запланированной дискуссии на форуме", - сказал он в начале совещания.

"Наша главная, важнейшая задача - повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее", - заметил Путин.

По его словам, "для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках".

"На основе такого анализа предлагаю поговорить о наших возможных действиях на ближайшую перспективу, о возможных законодательных новациях, чтобы донастроить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей России", - сказал Путин.

Владимир Путин ПМЭФ
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