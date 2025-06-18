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Первые два причальных устройства КТК будут заменены на импортные, ВПУ-3 - на отечественный

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум в 2026-2027 году заменит выносные причальные устройства N1 и N2 на агрегаты иностранного производства, а не российского, сообщил журналистам генеральный директор КТК Николай Горбань в рамках ПМЭФ-2025.

"Первые два ВПУ будут того же производителя, что и ВПУ-3. А вот ВПУ-3 меняться будет уже непосредственно на российский. Мы полностью сделали проектирование, разработали технологию. Работа продвигается, и к концу этого года уже будут изготовлены даже российские якоря-кессоны, которые в следующем году после монтажа этих ВПУ мы уже запустим на ВПУ-3 в работу. Это, наверное, будет второе полугодие, ближе к концу 2026 года. И дальше уже изготовление самого ВПУ и так далее. То есть, третий ВПУ меняться будет уже полностью российский, изготовленный в России, по нашей технологии", - сказал он.

Горбань отметил, что исполнение контракта с российским производителем ВПУ пока приостановлено: "Это решение акционеров, но наработки сохранены и возможно будут применены в будущем".

Николай Горбань ПМЭФ КТК
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