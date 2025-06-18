Капзатраты КТК в 2024 г. составили около $200 млн, в 2025 г. вырастут вдвое

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Капитальные затраты "Каспийского трубопроводного консорциума" в 2024 году составили около $200 млн, в 2025 году ожидаются в размере $400 млн, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025 генеральный директор КТК Николай Горбань.

"В этом году у нас затраты выше в два раза, это $400 с лишним миллионов. Это связано с работами, необходимыми для поддержания надежности и безопасности самой системы. Это и замена оборудования, и здания, и сооружения, и замена трубопровода", - сказал он.

Горбань подчеркнул, что в первом квартале капзатраты даже сократились: "Исполнение от запланированного составило 86%. Часть проектов мы завершили в прошлом году, был отменен проект "Строительство северной причальной стенки" на морском терминале".