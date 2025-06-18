США обуславливают масштабные инвестиции в РФ прогрессом в политическом диалоге

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - США увязывают масштабные инвестиции в российскую экономику с прогрессом в диалоге по политическим вопросам, сказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев "на полях" Петербургского международного экономического форума.

"Американцы обозначают, что, конечно, до масштабных инвестиций они надеются на прогресс по политическим вопросам", - сказал Дмитриев журналистам.

Он вновь подчеркнул, что ключевыми сферами в диалоге США и РФ остаются энергетика, редкоземельные металлы, Арктика и совместное освоение космоса.