Производители удобрений осенью снова попросят об индексации цен для рынка РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Производители удобрений осенью вновь будут просить ведомства проиндексировать цены для внутреннего рынка на уровень инфляции, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Будет обсуждаться осенью", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"На уровне инфляции было бы справедливо (проиндексировать цены - ИФ)", - добавил Гурьев.

Цены на азотные и сложные удобрения для внутреннего рынка РФ были заморожены в июле 2021 года на фоне сильного их роста на внешних рынках. В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), предельные цены были проиндексированы в июне и сентябре 2022 года, в 2023 и 2024 году индексация не проводилась.

В мае 2025 года фиксация цен на удобрения для внутреннего рынка была в очередной раз продлена до декабря.