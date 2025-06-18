Новак обсудил с генсеком ОПЕК ситуацию на мировых рынках энергоносителей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс обсудили ситуацию на мировых рынках энергоносителей, в том числе с учетом эскалации ближневосточного конфликта, а также ряд других отраслевых вопросов, сообщается в пресс-релизе организации.

Переговоры прошли в рамках десятой встречи энергетического диалога "Россия - ОПЕК", прошедшей "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

В ходе встречи Новак и аль-Гайс затронули такие отраслевые вопросы, как энергетическая безопасность, риски недоинвестирования и важности достижения стабильности рынка в обеспечении глобального экономического роста.

"Россия высоко оценивает эффективность взаимодействия в рамках ОПЕК+. Благодаря регулярным и доверительным рабочим контактам, в том числе с секретариатом ОПЕК, реализуется возможность заранее сверять позиции, вырабатывать согласованные подходы, а также принимать на наших министерских встречах решения, учитывающие интересы каждого члена ОПЕК+", - приводятся в сообщении слова Новака.

Следующая встреча в рамках энергодиалога "Россия - ОПЕК" пройдет в столице Австрии Вене в течение 2026 года.