Глава Минприроды: универсальных способов освоения РЗМ нет, каждое месторождение уникально

Александр Козлов рассказал, что запасы редкоземельных металлов РФ могут обеспечить любой уровень потребления в стране и экспорт

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Тема редких и редкоземельных металлов (РЗМ), оказавшаяся в центре внимания мировой общественности на фоне заявлений президента США, вызвала всплеск интереса к ним и в России. Однако наша страна, обладая большими запасами этих металлов, импортирует их. Основным поставщиком РЗМ в мире выступает Китай. Ситуация в глобальной геополитике обостряет риски любого государства оказаться отрезанным от важных для промышленности видов сырья. В рамках ПМЭФ-2025 глава Минприроды Александр Козлов в блиц-интервью "Интерфаксу" рассказал о балансовых и реальных запасах РЗМ в России, о технологических сложностях и причинах невысоких темпов освоения месторождений, а также роли государства в этой сфере.

- Минприроды сообщало, что общие запасы редких металлов в России составляют 658 млн тонн, балансовые запасы редкоземельных металлов - 28,5 млн тонн. Насколько значителен такой уровень?

- Этот показатель очень значителен. Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз редкоземельных металлов в мире, занимая четвёртое место. Отечественная сырьевая база способна обеспечить любой уровень потребления, как со стороны российских потребителей, так и для экспортных поставок.

- Сколько месторождений РЗМ сейчас находятся на госбалансе, и сколько из них уже лицензировано?

- Государственный баланс учитывает 18 месторождений редкоземельных металлов. Компаниям выданы лицензии на пользование недрами 11 месторождений, восемь из них разрабатывается. Но только на одном ведётся товарная добыча - это Ловозерское (25% запасов РЗМ России) в Мурманской области.

В нераспределённом фонде числятся семь месторождений. Роснедра запланирует аукционы при получении заявок от инвесторов.

На долю российских разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений РЗМ приходится 9,7 млн т. балансовых запасов. Почти две трети - это Хибинская группа (Мурманская область, 21% запасов России), где РЗМ в рудах являются попутными компонентами и при получении товарной продукции (комплексных удобрений) переходят в отходы производства.

Крупные запасы редкозёмов (15% российских запасов) заключены также в рудах Томторского месторождения на севере Якутии. Здесь подготавливается к освоению участок Буранный, еще два участка находятся в нераспределенном фонде. Но для освоения необходимы весьма крупные капиталовложения - объект расположен в труднодоступном районе, что требует сложных логистических решений. Кроме того, руды этого месторождения относятся к категории труднообогатимых, для их переработки нужно внедрение промышленной технологии.

- Какова оценка потенциальных запасов РЗМ - тех, где есть оценочные данные, но необходимо проводить доразведку?

- На сегодняшний день к потенциальным запасам мы относим прогнозные ресурсы, прошедшие апробацию в отраслевых институтах Роснедр. Прогнозные ресурсы РЗМ Российской Федерации оценены на 24 объектах в объёме 8,6 млн тонн. В пересчёте на условные запасы категории С2 они составляют около 4 млн т, что соответствует примерно 14% текущих запасов. Все эти объекты требуют проведения геологоразведочных работ для оценки и подсчета запасов. Значительная их часть учитывается на флангах уже разведанных месторождений.

- В современных условиях сколько лет понадобится, чтобы перевести потенциальные запасы РЗМ в реальные?

- Процесс выявления месторождений и постановки их на государственный баланс - длительный и многоэтапный. Средний срок реализации полного цикла геологоразведочных работ оценивается в 5-7 лет.

В течение этого времени идут поисковые, оценочные и разведочные работы, лабораторные исследования, обработка полученных данных, подготовка геологической документации и её утверждение. Сроки выхода на государственную экспертизу при этом могут существенно варьироваться - в зависимости от геологических условий, климатических факторов, доступности территории, объёма финансирования проекта.

- А для активизации геологоразведки РЗМ есть необходимые технологии?

- Непосредственно для геологоразведочного процесса сегодня есть все необходимое: оборудование и методики для выполнения поисковых работ; буровое, горное, вспомогательное оборудование, программное обеспечение. После ухода с отечественного рынка западных компаний наши производители успешно занимают рынок геологоразведочного оборудования и программного обеспечения.

Вопрос скорее относится к технологическому аспекту геологоразведки, так как найти повышенные концентрации РЗМ для геологов - не основная проблема. Основные сложности наступают на этапе технологических исследований по подбору способов рентабельного получения товарной продукции. Здесь нет универсальных технологий, каждое месторождение уникально.

Уже разработаны комбинированные гидрометаллургические технологии извлечения РЗМ, но для промышленного применения необходим спрос, развитый рынок потребления внутри страны. Надеемся, этому будет способствовать национальный проект "Новые материалы и химия". Президент Владимир Путин говорил о том, что объём выпуска продукции из редкоземельных металлов к 2030 году должен вырасти кратно.

- В чем будут ключевые сложности при достижении этой задачи?

- Дело в том, что РЗМ - это химические элементы, и они не содержатся в природе в самородном виде, они все входят в состав различных минералов. Несмотря на наличие существенных концентраций редкозёмов в геологических пробах определенного участка или месторождения, не всегда существуют готовые технологии для получения из руды готовой товарной продукции.

Руду необходимо измельчить до определенной фракции, получить из неё концентрат конкретного минерала, который содержит РЗМ, затем подобрать технологию разложения концентрата с получением коллективного карбонатного или оксидного продукта РЗМ. И, в конце концов, разделить полученный продукт на конкретные элементы.

Для каждого конкретного объекта подбирается своя уникальная технология, набор рабочих параметров технологической цепочки и не всегда в процессе получается получить на выходе товарную продукцию, стоимость которой окупала бы затраты на ее получение.

В связи с этим необходимо на постоянной основе вести работу по совершенствованию технологий переработки руд и концентратов РЗМ уже известных объектов, а также планомерно заниматься поиском новых источников РЗМ. При этом надо понимать, что новая технология получения товарной продукции может принципиально отличаться от существующих.

- Крупных распределенных месторождений РЗМ в России не так уж и много, но почти по всем ним постоянно сдвигались сроки реализации. Что показывает мониторинг исполнения лицензий?

- Мониторинг исполнения лицензионных обязательств мы ведём постоянно - по всем действующим лицензионным соглашениям, а не только по редкоземельным металлам. Текущий мониторинг показывает, что на сегодняшний день наибольший процент нарушений связан со сроками подготовки проектов геологоразведки, её завершенем и сдачей отчетности.

Мы вместе с Роснедрами регулярно и системно работаем с недропользователями для того, чтобы сократить число таких нарушений, выяснить причины, помочь, где необходимо.

А те отставания, которые уже произошли, были по объективным причинам, связанным, как правило, с пересмотром планов добычных работ и технологических схем переработки полезных компонентов. Анализ проводится постоянно.

- Какие инициативы необходимы в недропользовании, чтобы активизировать освоение запасов РЗМ?

- Основной причиной невысоких темпов освоения запасов редкоземельных металлов является невысокий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, которые реализуют свою продукцию по ценам ниже, чем себестоимость внутреннего производства.

Активизация освоения сырьевой базы РЗМ в России будет определяться тем, каким образом, с какой интенсивностью будут развиваться высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности, являющиеся главными потребителями редкоземельной продукции. Важна эффективная кооперация государства, частного бизнеса и научно-технического сообщества. Причем роль государства необходима не только для поддержки и стимулирования работ по развитию отрасли, но и в координации совместных действий.

В России редкоземельные металлы активно используются в оптике и производстве полировальных порошков, в металлургии (спецсплавы), химической промышленности (различные катализаторы), производстве керамики. Они также востребованы в фармацевтике, электронике, производстве люминофоров и ряде других областей. Перспективы роста связаны с использованием РЗМ в производстве постоянных магнитов, незаменимых для отраслей возобновляемой энергетики (включая ветрогенераторы) и в электротранспорте. Особое значение приобретают так называемые "магнитные РЗМ" - неодим, празеодим, тербий и диспрозий.

Уже сегодня до 30% мирового спроса на РЗМ приходится на высокотехнологичные отрасли, и эта доля будет только увеличиваться. Необходимо держать это в уме.