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Решетников заявил, что экономика РФ, по ощущениям бизнеса, "на грани перехода в рецессию"

Решетников заявил, что экономика РФ, по ощущениям бизнеса, "на грани перехода в рецессию"
Максим Решетников
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Экономика РФ находится в стадии охлаждения, по ощущениям бизнеса, уже на грани перехода в рецессию, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ.

"По цифрам у нас охлаждение (в экономике - ИФ). Но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию", - ответил министр на вопрос модератора: в каком состоянии сейчас экономика РФ - охлаждения или рецессии.

Решетников на уточняющий вопрос о сваливании в рецессию подчеркнул, что "не предсказал, что свалимся (в рецессию - ИФ), я сказал, что на грани, дальше все зависит от наших решений".

В конце мая Решетников уже отмечал, что текущая ситуация указывает на риски переохлаждения экономики РФ, при этом инфляция замедляется, поэтому важны своевременные решения Банка России по ДКП.

"Потому что мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики", - предупреждал глава Минэкономразвития РФ.

Максим Решетников Минэкономразвития ПМЭФ
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