Решетников отметил, что текущий уровень ставок демотивирует бизнес

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Предприятия РФ не очень хотят инвестировать в условиях жесткой ДКП, текущие ставки демотивируют бизнес, прогноз по росту инвестиций в 2025 году на 1,7% амбициозен, в III или IV квартале динамика инвестиций может уйти в минус в годовом сравнении. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ.

"В этом году наши ожидания (по росту инвестиций - ИФ), несмотря на сильные цифры первого квартала, которые мы пока рассматриваем как некий очень сильный от тренда (рост на 8,7% в I квартале - ИФ) составляют 1,7%. Я считаю, что это достаточно амбициозная задача (рост на 1,7% в 2025 году - ИФ), учитывая то, что большая доля инвестиций - собственные средства предприятий, а мы видим достаточно большой приток средств на депозиты, в том числе юридических лиц", - сказал министр.

"Мы понимаем, что текущий уровень процентных ставок демотивирует не только заходить на новые проекты с кредитными ресурсами, он серьезно демотивирует и свои средства туда (в инвестиции - ИФ) вкладывать", - подчеркнул Решетников.