Песков усомнился, что на ПМЭФ поставят точку в дискуссиях Минэкономразвития и ЦБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума глава государства поставит точку в дискуссии Минэкономразвития и Центробанка о путях развития экономики, но выразил уверенность, что так или иначе вопрос ключевой ставки будет обсуждаться.

"Не думаю. Эта дискуссия - это прекрасно. И именно такие дискуссии должны постоянно сопровождать работу экономического блока правительства", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, можно ли предположить, что президент на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу поставит точку в дискуссии между главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной о путях и моделях развития экономики.

Песков отметил, что такие дискуссии были всегда, а большая часть совещаний экономического блока проходит в закрытом режиме. "И это всегда совещания, где высказываются разные альтернативные точки зрения, эмоционально бывает, где аргументированно, корректно, но ведутся очень жаркие споры. И это правильный процесс. Слишком сложная субстанция, слишком много составляющих и слишком отложенная реакция экономики на принимаемые решения", - сказал Песков. Он отметил, что у принимаемых экономических решений эффект наступает через длительное время.

По его словам, экономическому блоку правительства удается поддерживать высокие темпы развития страны. "То, что улучшается качество нашей экономики, - это прямой результат работы того самого экономического блока", - отметил он.

Говоря о разных позициях по ключевой ставке, в том числе о том, что ее снижение на 1% является недостаточным, Песков сказал: "Недостаточно, конечно, и (эта) ставка, тормозящая нашу экономику, и это осознанное, спланированное торможение. И Набиуллина об этом говорила, и Минэкономразвития об этом говорил".

Он продолжил, что споры ведутся по вопросу, достаточно ли притормозить экономику, нужно ли ускоряться или еще притормозить. По его словам, кто-то даже согласится с мнением Решетникова о рисках рецессии, а кто-то посчитает, что необходимо перестраховаться.

"Принимать какие-то резкие решения в любом случае нельзя", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, пойдет ли речь об этом на пленарном заседании, он сказал: "Я уверен, что так или иначе, конечно, пойдет речь".