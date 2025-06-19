"Арнест" вложит 650 млн руб. в модернизацию производства мороженого в Тульской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшая "Юнилевер Русь") планирует провести модернизацию фабрики по производству мороженого в Тульской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор Дмитрий Миляев и президент группы "Арнест" и председатель совета директоров "Арнест ЮниРусь" Алексей Сагал. "Документ предполагает комплексное развитие предприятия на территории Тульской области. Компания планирует проинвестировать в модернизацию фабрики по производству мороженого более чем 650 млн рублей и создать еще порядка 30 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В частности, среди запланированных проектов - внедрение новой линии по выпуску мороженого, модернизация очистных сооружений, расширение молокоприемки и запуск пункта сортировки отходов. Отдельное внимание уделено автоматизации производственных процессов и повышению энергоэффективности.

"Этот проект - важный шаг на пути к технологическому обновлению и расширению нашей производственной базы в Тульской области", - отметил Сагал.

В свою очередь Миляев заявил, что правительство области окажет компании необходимое содействие для быстрой и эффективной реализации проекта.

Глава Тульской области также провел рабочую встречу с руководством группы "Арнест". На ней обсуждалось дальнейшее взаимодействие правительства региона и компании.

Как сообщалось, осенью 2024 года группа "Арнест" купила российский бизнес британской компании Unilever, которая приняла решение покинуть Россию. С марта 2025 года компания стала называться "Арнест ЮниРусь".

Согласно отчетности компании, ее выручка в 2024 году выросла на 15,2% до 71,4 млрд рублей с 62 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - почти в 1,5 раза, до 7,2 млрд рублей.

Компания является одним из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в РФ, выпускает косметическую продукцию, бытовую химию, мороженое и продукты питания. Производство осуществляется на базе 4-х крупных кластеров: мороженого - в Тульской области и Омске, косметической продукции и бытовой химии - в Санкт-Петербурге, косметической продукции - в Екатеринбурге.