Поиск

"Арнест" вложит 650 млн руб. в модернизацию производства мороженого в Тульской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшая "Юнилевер Русь") планирует провести модернизацию фабрики по производству мороженого в Тульской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор Дмитрий Миляев и президент группы "Арнест" и председатель совета директоров "Арнест ЮниРусь" Алексей Сагал. "Документ предполагает комплексное развитие предприятия на территории Тульской области. Компания планирует проинвестировать в модернизацию фабрики по производству мороженого более чем 650 млн рублей и создать еще порядка 30 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В частности, среди запланированных проектов - внедрение новой линии по выпуску мороженого, модернизация очистных сооружений, расширение молокоприемки и запуск пункта сортировки отходов. Отдельное внимание уделено автоматизации производственных процессов и повышению энергоэффективности.

"Этот проект - важный шаг на пути к технологическому обновлению и расширению нашей производственной базы в Тульской области", - отметил Сагал.

В свою очередь Миляев заявил, что правительство области окажет компании необходимое содействие для быстрой и эффективной реализации проекта.

Глава Тульской области также провел рабочую встречу с руководством группы "Арнест". На ней обсуждалось дальнейшее взаимодействие правительства региона и компании.

Как сообщалось, осенью 2024 года группа "Арнест" купила российский бизнес британской компании Unilever, которая приняла решение покинуть Россию. С марта 2025 года компания стала называться "Арнест ЮниРусь".

Согласно отчетности компании, ее выручка в 2024 году выросла на 15,2% до 71,4 млрд рублей с 62 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - почти в 1,5 раза, до 7,2 млрд рублей.

Компания является одним из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в РФ, выпускает косметическую продукцию, бытовую химию, мороженое и продукты питания. Производство осуществляется на базе 4-х крупных кластеров: мороженого - в Тульской области и Омске, косметической продукции и бытовой химии - в Санкт-Петербурге, косметической продукции - в Екатеринбурге.

Арнест ЮниРусь Арнест Юнилевер Русь Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Wildberries-Russ прорабатывает возможность выхода в Африку

ПМЭФ-2025

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Глава "Северстали" не исключил остановку ряда металлургических производств в РФ

ПМЭФ-2025

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Платина подорожала до максимума за 10 лет

Платина подорожала до максимума за 10 лет
ПМЭФ-2025

ЦБ РФ будет снижать ставку по мере торможения инфляции

ПМЭФ-2025

Решетников призвал добавить "любви к экономике" в дискуссию об инфляции

Глава МИД Венгрии заявил, что страна хочет сохранить поставки по нефтепроводу "Дружба"

ПМЭФ-2025

Решетников заявил, что экономика РФ, по ощущениям бизнеса, "на грани перехода в рецессию"

Решетников заявил, что экономика РФ, по ощущениям бизнеса, "на грани перехода в рецессию"

Цена нефти Brent поднялась до $76,9 за баррель

Цена нефти Brent поднялась до $76,9 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6578 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });