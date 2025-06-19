Объем глобального рынка ИИ для здравоохранения составил почти $30 млрд в 2024 г.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Динамика роста глобального рынка искусственного интеллекта в здравоохранении астрономическая, в 2024 г. объем составил почти $30 млрд, среднегодовой рост рынка составляет 50%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим, что объем глобального рынка искусственного интеллекта для здравоохранения составил почти 30 млрд долларов только в прошедшем году. Динамика астрономическая, среднегодовой рост рынка составляет 50%", - сказала Попова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, "опыт его использования в сфере здравоохранения, в сфере биологической безопасности показывает, что все не так однозначно".

"Практически все модели, это сегодня экспертная оценка ученых из разных стран, что все прогнозы, которые создавались с использованием искусственного интеллекта в период пандемии ковида, оказались не так чтобы очень (верными - ИФ). Практически ничего не совпало", - отметила глава Роспотребнадзора и добавила, что эпидемиологический анализ является многофакторным.