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Сбор пшеницы в РФ в 2025 году может составить 90 млн тонн

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сбор пшеницы в РФ в этом году может составить 90 млн тонн, ее экспорт в новом сезоне (начнется 1 июля) - 45 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью газете "Известия" на ПМЭФ, опубликованном в пятницу.

"Несмотря на определенные сложности, в этом году можно рассчитывать на рост валовых сборов. В том числе ожидаем урожай зерна на уровне 135 млн тонн, включая 90 млн т пшеницы", - сказала она.

По ее словам, предварительный прогноз по масличным тоже выше прошлогоднего уровня - 32,5 млн тонн. "Это позволит нам полностью закрыть внутренние потребности и увеличить экспортный потенциал", - сказала Лут.

Министр сообщила, что в этом году последствия возвратных заморозков были не такими масштабными. В целом по стране потери составили порядка 178 тыс. га, что в шесть раз меньше прошлогоднего. На данный момент пересеяно всё, что можно было, исходя из агрономических сроков, уточнила она.

"Более серьезные опасения у нас сейчас вызывает состояние зерновых в отдельных регионах юга страны, которые пострадали от нехватки влаги. Будем внимательно следить за этой ситуацией, в том числе чтобы аграрии, застраховавшие свой урожай, получали положенные компенсации", - заявила Лут.

В 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.

Говоря об экспорте пшеницы, министр заявила, что РФ сохранит за собой первое место в мире на мировом рынке как в текущем, так и в следующем сезоне. "Это наша стратегическая задача. Пшеница в обозримой перспективе останется нашей базовой культурой и экспортным товаром. По итогам текущего сезона (заканчивается 30 июня - ИФ) ее поставки за рубеж составят порядка 44 млн тонн, что выше экспортных возможностей Евросоюза, Австралии и других наших конкурентов. Экспорт всех зерновых планируем на уровне около 53 млн тонн, это тот объем, который мы можем вывезти в текущем сезоне без ущерба для продовольственной безопасности", - сказала она.

"Если говорить о планах на предстоящий сезон, то исходя из текущих оценок урожая рассчитываем поставить на внешние рынки 53-55 млн тонн зерна, из которых порядка 45 млн тонн - пшеница", - сообщила глава Минсельхоза.

"Что касается в целом динамики аграрного экспорта, то относительно рекордных показателей прошлого года сейчас темпы несколько ниже. Но это конъюнктурное снижение из-за сильного рубля. Экспорт только ради показателей нам не нужен, если это не гуманитарные поставки. Бизнес должен зарабатывать. Поэтому ждем улучшения конъюнктуры и при изменении экономической ситуации будем наращивать поставки. Необходимый объем продукции для этого у нас есть", - подчеркнула она.

По ее словам, в последние годы активно увеличиваются поставки переработанной продукции. В частности, неплохие темпы показывает масложировая группа, например, рапсовое масло и различные соусы. Стратегической задачей является увеличение поставок рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. "В этом году экспорт рыбохозяйственного комплекса вырос на 19% как раз за счет продуктов более глубокой переработки, - сказала она. - Кроме того, хорошую динамику показывает экспорт животноводческой продукции. Вы помните, что в прошлом году мы начали отгрузки свинины в Китай. Так вот, в этом году к аналогичному периоду они выросли уже в четыре раза. Растет и популярность наших кондитерских изделий".

В этом году восемь стран открыли для российских производителей возможность экспортировать 25 видов продукции. Например, совсем недавно получено право поставок молока и говядины в Малайзию. Сейчас проходит аттестация первых предприятий, сказала Лут.

Оксана Лут ПМЭФ
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