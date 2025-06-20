Число споров, передаваемых иностранными компаниями в российский арбитраж, за год увеличилось на 30%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Число споров, передаваемых иностранными компаниями в российский арбитраж, за год увеличилось на 30% - Чуйченко

Санкт-Петербург. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Константин Чуйченко отмечает устойчивый рост заинтересованности российского и зарубежного предпринимательского сообщества к российскому арбитражу для разрешения споров.

"За прошлый год число споров, передаваемых в российские арбитражные учреждения, увеличилось на 30%, что практически в шесть раз превышает показатели первых постреформеных лет. Например, в 2017 году переданных в РФ споров насчитывалось чуть более 500, а в 2024 году уже около 3 тыс.", - сказал он в интервью "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом, отметил Чуйченко, сторонами таких споров стали компании более чем из 55 иностранных государств.

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