Игорь Краснов предложил продвигать товары фермеров в сети через господдержку

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за государственную поддержку продвижения товаров малых предприятий и фермеров в крупные торговые сети.

"Нужно создать такие правила игры, при которых крупный бизнес был бы заинтересован в привлечении и продвижении продукции и сервисов малых предприятий. Возможно, для этого стоит задействовать налоговые механизмы, а также меры государственной поддержки", - сказал Краснов в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в ходе личных приемов предпринимателей к нему поступают обращения о том, что фермеры не могут поставить свои продукты в сетевые магазины из-за "обременительных условий хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты".