Поиск

Игорь Краснов предложил продвигать товары фермеров в сети через господдержку

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за государственную поддержку продвижения товаров малых предприятий и фермеров в крупные торговые сети.

"Нужно создать такие правила игры, при которых крупный бизнес был бы заинтересован в привлечении и продвижении продукции и сервисов малых предприятий. Возможно, для этого стоит задействовать налоговые механизмы, а также меры государственной поддержки", - сказал Краснов в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в ходе личных приемов предпринимателей к нему поступают обращения о том, что фермеры не могут поставить свои продукты в сетевые магазины из-за "обременительных условий хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты".

Игорь Краснов ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Минфин обещает стабильность налогов, несмотря на влияние "идеального шторма" на бюджет

Минфин обещает стабильность налогов, несмотря на влияние "идеального шторма" на бюджет

Мосбиржа с 9 августа запустит на срочном рынке торги в выходные дни

ПМЭФ-2025

В ЦБ отмечают, что высокая ставка создает сложности в основном для закредитованных компаний

В ЦБ отмечают, что высокая ставка создает сложности в основном для закредитованных компаний

Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта "Домодедово"

Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта "Домодедово"
ПМЭФ-2025

Греф назвал текущий уровень курса рубля далеким от равновесия

Нефть Brent подешевела до $77,2 после скачка цены до максимума с конца января

Новак заявил, что Россия в 2025 году продолжила наращивать экспорт СПГ в Европу

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана254 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6583 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });