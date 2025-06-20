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Новак заявил, что кабмин не может прямо влиять на "достаточно крепкий" рубль

Правительство ожидает смягчения ДКП на фоне низкой инфляции, сказал вице-премьер РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Текущий курс рубля "достаточно крепкий", но сложно назвать оптимальный курс для экономики, правительство не может напрямую влиять на него и ожидает смягчения ДКП на фоне низкой инфляции, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

"Цифру конкретную я бы не называл (оптимального курса - ИФ). Но в целом я тоже считаю, что курс крепкий достаточно", - ответил он на вопрос, согласен ли с мнением главы Сбербанка Германа Грефа, что равновесным курсом сейчас для экспортеров и бюджета было бы более 100 рублей за доллар.

"На это (курс - ИФ) влияют определенные факторы, в том числе жесткая ДКП, высокие ставки по депозитам и низкий спрос, особенно на импорт. Конкретно влиять на курс мы (правительство - ИФ) прямым способом не можем", - заявил Новак.

"Все, что касается спроса и предложения, мы этим, безусловно, занимаемся - у нас бюджетная политика проводится соответствующая, мы стимулируем предложение. Это косвенные факторы, которые, безусловно, могут влиять. Мы способствуем развитию внешнеэкономической деятельности", - отметил он.

"Мы видим, что экспортеры сегодня в результате крепкого курса находятся в трудном положении, в целом это, конечно, тоже влияет на экономику, и влияет в первую очередь на снижение инфляции - то, что мы наблюдаем", - сказал вице-премьер.

"Поэтому мы в первую очередь надеемся на то, что у нас будет смягчаться ДКП в результате того, что уже инфляция показывает низкий уровень, и это в свою очередь будет влиять, в том числе и на курс", - заявил Новак.

Греф в пятницу заявил, что "курс далек от равновесия сегодня". "Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 "плюс" рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем 78-79 рублей за доллар", - сказал Греф. Текущее укрепление рубля влияет на экспортеров и бюджет, добавил глава Сбербанка.

"Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли, и в первую очередь мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение", - отметил Греф.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в четверг заявил, что укрепление рубля создает давление на несырьевой неэнергетический экспорт. Оптимальным для участников внешнеэкономической деятельности, по его мнению, был бы курс на уровне 100 руб./$. "В районе 100 руб./$", - оценил он комфортное и для экспортеров, и для импортеров отношение рубля к доллару.

Глава ВТБ Андрей Костин также в четверг заявил, что курс рубля укрепился слишком сильно, нужно "отруливать" его к более фундаментальным значениям.

"Я считаю, что оно (укрепление курса национальной валюты - ИФ) вредное сейчас, и что надо "отруливать". Мы считаем, что 90-100 - это нормальный уровень сегодня (...). Наши аналитики не всегда попадают точно, они считают, что на конец года будет 90. Я считаю, что 90 "плюс" - это было бы хорошо. По-моему, в районе 100 у нас и с бюджетом было бы получше. У нас все-таки проблема для бюджета очень большая (в связи со снижением рублевых поступлений от экспорта из-за крепкого курса - ИФ)", - сказал глава ВТБ.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует (в апрельской версии) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб., на конец года оно ожидало доллар на уровне 98,7 руб.

Александр Новак Сбербанк Герман Греф
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