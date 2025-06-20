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Греф назвал текущий уровень курса рубля далеким от равновесия

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Равновесный уровень курса рубля - свыше 100 рублей за доллар США, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Курс далек от равновесия сегодня. Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 плюс рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем 78-79 рублей за доллар", - сообщил Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.

ЭкономикаМантуров считает оптимальным для экспортеров и импортеров курс на уровне 100 руб./$Читать подробнее

Текущее укрепление рубля влияет на экспортеров и бюджет, добавил глава Сбербанка .

"Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли, и в первую очередь мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года, очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение", - отметил Греф.

Герман Греф рубль доллар
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