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Путин заявил, что РФ нужен проект извлечения ценных компонентов из промотходов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - России нужен проект извлечения ценных компонентов из накопленных отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Это поможет развитию российской науки и улучшит экологию в регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

"За прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Они вредят и природе, и людям. Предлагаю подумать над специальным проектом, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, надо их использовать. Таким образом бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать экологический ущерб, при этом стимулировать развитие отечественной науки и промышленности. Надо заняться оздоровлением экологической обстановки", - сказал он.

Владимир Путин
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