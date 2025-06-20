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Путин призвал менять структуру импорта и увеличить ввоз трудоинтенсивных товаров и услуг

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия должна выстраивать новое качество внешней торговли, увеличивая ненефтегазовый экспорт, одновременно повысив импорт трудоинтенсивных товаров и услуг, производство которых требует больших трудовых ресурсов, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

"Новое качество внешней торговли - как экспорта, так и импорта, уже поставлена цель увеличить ненефтегазовый экспорт. Для этого будем развивать отношения с партнерами, снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши, создавать инфраструктуру и углублять инвестиционное сотрудничество", - сказал он.

"Договаривались подготовить долгосрочные планы взаимодействия с ключевыми партнерами. Хороший пример такой работы - план стратегического взаимодействия с КНР до 2030 года. Подготовка планов действий, в том числе с Индией, должна быть завершена в ближайшее время", - отметил президент.

По его словам, наращивание ненефтегазового экспорта - "это только часть задач в сфере внешней торговли".

"Нужно последовательно трансформировать структуру, менять наш импорт, то есть продукцию, которую мы покупаем. При этом постепенно увеличивая долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требуют больших трудовых ресурсов, затрат физического ручного труда", - подчеркнул президент.

В России, по его словам, напротив - "нужно концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большей добавленной стоимостью и степенью автоматизации, что будет способствовать улучшению качества занятости в нашей стране".

Владимир Путин
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